Buon lavoro al nuovo Questore di Potenza Giuseppe Ferrari

Così in una nota il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e delegato della Conferenza al Coordinamento antimafia e legalità, Carmine Cicala, il quale augura al nuovo Questore “buon lavoro, nella certezza che saprà rispondere al meglio alla delicatezza dell’incarico in un territorio, quello del Potentino, i cui termini di sicurezza e legalità, temi ai quali la Presidenza del Consiglio regionale è da sempre sensibile, richiedono il massimo impegno”.

“Colgo l’occasione – conclude il Presidente del Consiglio regionale – per salutare Antonino Pietro Romeo, in quiescenza dallo scorso primo giugno, a cui va tutta la gratitudine di questa Istituzione per il servizio che ha reso alla comunità lucana”.

“Do il benvenuto, in Basilicata, a Giuseppe Ferrari, nuovo questore di Potenza. La Regione Basilicata, che mi onoro di rappresentare da oltre quattro anni, è pronta ad accoglierlo e ad offrire ogni forma di confronto e proficua collaborazione istituzionale, in continuità con quanto fatto con il suo predecessore, Antonino Pietro Romeo, per rendere la provincia di Potenza e il suo territorio, grazie alla preziosa azione delle forze dell’ordine, sempre più sicura nelle sue articolazioni istituzionali, sociali, politiche, economiche”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.