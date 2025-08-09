Eventi in BasilicataPrimo Piano

Brindisi di Montagna, quarta serata al “Parco della Grancia” – Video

Photo of Rocco Becce Rocco Becce
115

Dopo il successo dei giorni scorsi e della serata di ieri, oggi, sabato 9 agosto, quarto appuntamento a Brindisi di Montagna (Pz), al “Parco della Grancia“, con lo spettacolo “La Storia Bandita“, edizione 2025, grazie all’eccellente regia di Gianpiero Francese, nel video, qui pubblicato, che, davvero, crea una situazione, di racconto, unica e altamente professionale.

150, i figuranti che, nel corso dell’evento, si esibiranno nel cinespettacolo, sino al prossimo 13 settembre, anche con attività di falconeria, in un luogo di natura incontaminata.

Come ogni rappresentazione, ancora una volta, la serata, tra vari stand posizionati sul luogo, si concluderà sul tardi, tra balli, canti e narrazione, di un racconto unico ed esclusivo, assolutamente da non perdere, prenotando l’ingresso al seguente recapito:

http://parcograncia.com
cell. 350/8208351.

Rocco Becce

Photo of Rocco Becce Rocco Becce
115
Articoli correlati

Articoli correlati

Approvato un Avviso pubblico per le imprese del turismo

7 Agosto 2025

West Nile, sorveglianza e prevenzione. Si raccomandano alcune buone pratiche

7 Agosto 2025

Brindisi di Montagna, “La Storia Bandita 2025”, terza serata

7 Agosto 2025

Nove milioni di euro per l’insediamento di nuovi agricoltori over 40

6 Agosto 2025