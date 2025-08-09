Brindisi di Montagna, quarta serata al “Parco della Grancia” – Video

Dopo il successo dei giorni scorsi e della serata di ieri, oggi, sabato 9 agosto, quarto appuntamento a Brindisi di Montagna (Pz), al “Parco della Grancia“, con lo spettacolo “La Storia Bandita“, edizione 2025, grazie all’eccellente regia di Gianpiero Francese, nel video, qui pubblicato, che, davvero, crea una situazione, di racconto, unica e altamente professionale.
150, i figuranti che, nel corso dell’evento, si esibiranno nel cinespettacolo, sino al prossimo 13 settembre, anche con attività di falconeria, in un luogo di natura incontaminata.
Come ogni rappresentazione, ancora una volta, la serata, tra vari stand posizionati sul luogo, si concluderà sul tardi, tra balli, canti e narrazione, di un racconto unico ed esclusivo, assolutamente da non perdere, prenotando l’ingresso al seguente recapito:
http://parcograncia.com
cell. 350/8208351.
Rocco Becce