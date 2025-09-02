Eventi in Basilicata

Brindisi di Montagna, nuova serata di spettacolo al “Parco della Grancia” – Video

La Storia Bandita“, edizione 2025, il più grande spettacolo di teatro popolare in Italia, sabato prossimo, 6 settembre, a partire dalle ore 21:00 circa, ritorna a Brindisi di Montagna (Pz), al “Parco della Grancia“, con la regia di Gianpiero Francese, nella foto.

Dopo il grande successo di pubblico dei giorni scorsi, l’evento, unico in Italia, con la voce narrante di Michele Placido, mira a creare un’atmosfera accogliente e positiva per i numerosi spettatori che, per l’occasione, arrivano, non solo dalla Basilicata, ma anche, da gran parte dell’Italia.

Sul set teatrale lucano, circa 170 figuranti si prodigheranno a presentare, ai tantissimi presenti, un’altra serata di grande spettacolo.

L’appuntamento settimanale, ancora una volta, offrirà ai visitatori una giornata che si svilupperà tra natura, cultura e tradizioni.

Il ricco programma, come sempre, inizierà già dalla mattinata, con attività dedicate al puro divertimento, con visite alla fattoria didattica, ai laboratori di pittura e quelli esperienziali, per bambini e adulti, che offriranno occasioni di apprendimento creativo e partecipazione attiva all’intensa giornata, tra tradizione gastronomica e produttiva, con il laboratorio del miele, per poter degustare i sapori autentici e unici nel settore.

Inoltre, nell’ampia aerea rurale, come sempre, si svolgeranno spettacoli teatrali e musicali, ispirati al folklore e alle maschere lucane, con il monologo dell’attore Erminio Truncellito, nella foto e video, a partire dalle ore 16:00 circa.

Tra le iniziative, in programma, da visitare, anche mostre di artigianato con ceramiche, sculture e tessuti di tradizioni contadine.

Tra le tantissime opportunità, si potranno fare anche passeggiate naturalistiche tra i boschi incontaminati, per, poi, accedere anche allo spettacolo di falconeria.

Articoli correlati

