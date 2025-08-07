Brindisi di Montagna, “La Storia Bandita 2025”, terza serata

Per la serata di domani, venerdì 8 agosto, terzo appuntamento a Brindisi di Montagna (Pz), al “Parco della Grancia” con lo spettacolo “La Storia Bandita“, edizione 2025, con la regia di Gianpiero Francese.
Tra i circa 150 figuranti che si esibiranno per tutta la stagione, la voce narrante, del cinespettacolo, che potrete ascoltare durante gli spettacoli, sino al prossimo 13 settembre, è quella di Michele Placido, mentre interpreta il ruolo del “Generale dei Briganti“, Carmine Crocco, offrendo, una chiave di lettura diversa degli eventi e diventando, così, simbolo di un riscatto sociale.
Oltre all’attore, di origini lucane, la narrazione delle serate, molto particolari ed altamente professionali, coinvolge anche le voci di Orso Maria Guerrini, Lina Sastri e Paolo Ferrari, dopo aver assistito ad esibizioni varie, tra falconieri e stand locali.
Per informazioni e
acquisto dei biglietti:
http://parcograncia.com
cell. 350/8208351.
Rocco Becce