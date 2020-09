Brienza: solenni festeggiamenti del SS Crocifisso dal 21 al 27 settembre

-la cappella al Sacro Monte sarà aperta ad ORARIO CONTINUATO dalle ore 8:00 alle ore 20:30 da lunedì 21 a venerdì 25; sabato 26 dalle ore 7:30 fino al mattino successivo per la ricorrenza della santa veglia notturna;

– Domenica 27 settembre dopo la Messa delle 8:00 ci sarà la Vestizione del SS. Crocifisso, a seguire il SS. Crocifisso sarà trasportato in forma privata in paese in piazza Guglielmo Marconi;

All’arrivo del SS. Crocifisso in piazza ci sarà l’Incontro con l’Addolorata, a seguire la Celebrazione Eucaristica alle 12:00 e il Volo dell’Angelo.

In piazza Guglielmo Marconi sarà previsto un numero massimo di posti a sedere per assistere alle Celebrazioni e sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.