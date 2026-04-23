Borghi Ambassador: “Investiamo sul capitale umano per uno sviluppo reale e consapevole”

Superare la logica della sola estetica per abbracciare quella della competenza e della cooperazione. È questo il cuore del messaggio dalla rete BEL (Borghi Eccellenti Lucani); una nuova fase strategica per il turismo territoriale dei nostri borghi.

Tra i vari tasselli alla base del protocollo BEL, c’è la formazione; l’iniziativa del progetto “Borghi Ambassador” – “Tecnico esperto per lo sviluppo turistico territoriale”, è un percorso formativo d’eccellenza studiato per formare figure professionali capaci di elevare gli standard dell’accoglienza e della progettualità locale.

In un mercato saturo di etichette, BEL non è un marchio di qualità né l’ennesimo brand di marketing. BEL è, prima di tutto, un processo consapevole di idee, progetti e buone pratiche. È una rete di cooperazione nata per percorrere insieme un cammino articolato che spazia dalle attività di “completamento” strutturale, alla formazione, fino alla promozione vera e propria. L’obiettivo non è dunque aggiungere un “bollino” sulla mappa, ma innescare un meccanismo di crescita organica che permetta ai borghi di essere sempre più pronti alle sfide del turismo contemporaneo. La visione della rete BEL mette al centro le persone. La bellezza dei luoghi non è sufficiente se non è sostenuta da una gestione professionale e da una visione d’insieme.

“Costruire un percorso turistico integrato significa investire innanzitutto sul capitale umano“. “Non possiamo immaginare uno sviluppo di qualità senza figure professionali preparate. Con ‘Borghi Ambassador’ si offre un’opportunità concreta a chi ama la propria terra di diventare protagonista attivo del potenziamento turistico della stessa. Vogliamo trasformare l’attaccamento al territorio in competenza tecnica.”

“Siamo convinti che la cooperazione sia la strada giusta, ma la consapevolezza della realtà e la presa di coscienza non devono mai abbandonarci. Senza un’analisi lucida delle nostre potenzialità e dei nostri limiti, non potremmo rendere un servizio reale e concreto per un’ulteriore crescita turistica dei nostri borghi”.

In fine, il percorso formativo ideato con SINTESI (professionisti della formazione) e finanziato nel catalogo dei progetti GOL della Regione Basilicata, è per noi una tappa fondamentale per arricchire di professionalità l’offerta turistica di tutti i Borghi Lucani .

Coordinamento BEL