Bonus gas Val d’Agri, i Sindaci proporranno un accordo unitario nell’interesse dei cittadini da presentare ad Eni e Shell

Si è tenuta venerdì 25 febbraio a Viggiano, su convocazione del Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, una riunione operativa con la presenza di tutti i Sindaci dell’Alta Val d’Agri e del Sindaco di Calvello.

I Sindaci fanno sapere che, nelle prossime ore, elaboreranno una proposta di accordo unitaria da discutere prima possibile con le compagnie petrolifere, nell’ esclusivo interesse dei cittadini e del territorio valligiano sulla questione Bonus Gas Val d’Agri.

Mai come in questo momento di aumenti del costo di energia per gli italiani e quindi anche per i cittadini della Val d’agri è opportuno definire un accordo serio e concreto in modo tale da garantire un sostegno vero alle famiglie.