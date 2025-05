Bonus Gas regionale: prorogato al 30 giugno il termine per l’adesione al disciplinare

Su proposta dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, la Giunta regionale della Basilicata, oggi, ha approvato la delibera che proroga al 30 giugno 2025 il termine ultimo per l’adesione al nuovo disciplinare per l’erogazione del Contributo Mensile Gas Regione Basilicata, previsto dalla Legge regionale numero 28 del 2022 in materia di compensazione ambientale. La proroga alla iniziale data del 31 maggio, si è resa necessaria a seguito delle numerose richieste pervenute dalle associazioni dei consumatori e dalle società di vendita del gas le quali hanno evidenziato la necessità di tempi tecnici aggiuntivi per completare l’adeguamento alle nuove condizioni e per consentire una piena e corretta informazione ai beneficiari della misura.

“Abbiamo ritenuto fondamentale – dichiara l’Assessore Mongiello – accogliere questa istanza per garantire continuità nell’erogazione del contributo e assicurare ai cittadini lucani tutto il tempo necessario per aggiornare la propria posizione. La Regione continua a essere vicina ai suoi cittadini, in particolare in un momento in cui i costi energetici restano una delle principali preoccupazioni delle famiglie”.

Con la nuova delibera, i beneficiari attuali avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per aderire alle condizioni previste dal nuovo disciplinare sottoscritto con le società di vendita del gas. Inoltre, dal primo luglio 2025, il contributo sarà erogato esclusivamente a coloro che avranno effettuato l’adesione. Coloro che non aderiranno entro il nuovo termine perderanno il diritto a beneficiare dell’agevolazione. Il contributo mensile Gas Regione Basilicata rientra nelle misure strategiche regionali a favore dell’efficientamento energetico e della transizione ecologica, finanziato attraverso le compensazioni ambientali derivanti dall’attività estrattiva.

“Questa misura – conclude l’assessore Mongiello – rappresenta un esempio virtuoso di come le compensazioni ambientali possano essere utilizzate per sostenere le famiglie, promuovere il risparmio energetico e favorire la transizione verso un futuro più sostenibile per la nostra regione”.