Bonus Gas per la Val d’Agri e Calvello: prorogati i termini per la domanda al 6 novembre

Dal primo ottobre è partito l’avviso per l’erogazione di un contributo a sostegno della spesa per il consumo di Gas Naturale e Gpl per i cittadini dell’Alta Val d’Agri e Calvello.

Considerata la particolare situazione dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e visti i recenti avvenimenti che hanno portato alla chiusura degli uffici pubblici in alcuni Comuni interessati dal Bonus Energetico Val d’Agri, per ultimo il Comune di Moliterno, per consentire una più ampia partecipazione dei cittadini all’avviso pubblico, il Presidente della Conferenza dei Sindaci Amedeo Cicala, ha ritenuto doveroso prorogare i termini per la presentazione della domanda per il contributo 2020 fino al 6 novembre 2020.