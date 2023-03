Bonus energetico Val d’Agri, On. Salvatore Caiata (Fratelli d’Italia): “Amministrazione Cicala un esempio per tutti”

Di seguito la nota stampa dell’Onorevole Salvatore Caiata:

“L’amministrazione del Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, è un modello da cui tutti dovrebbero prendere esempio per lo sviluppo e impulso del proprio territorio. Sono le amministrazioni di questo tipo che fanno bene alla nostra Nazione, ma soprattutto alla Basilicata”. Così dichiara l’On. Salvatore Caiata, Segretario della Commissione Affari Esteri di Fratelli D’Italia.

“Con la recente approvazione della Giunta – prosegue il deputato – del bando per il Bonus Energetico per i Comuni dell’alta Val d’Agri e Calvello, i cittadini residenti nei comuni di Viggiano, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Paterno, Montemurro, Moliterno e Calvello potranno accedere a un contributo economico per sostenere il costo dell’energia. È previsto anche un contributo allo sviluppo a favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico degli immobili delle famiglie residenti, progetti di efficientamento energetico a favore di strutture pubbliche a carattere sociale e sostegno ai relativi consumi energetici.

Una misura, dunque, non solo di buonsenso, ma che rappresenta la volontà di amministratori illuminati di guardare non solo ai bisogni attuali dei cittadini, ma anche in vista di quelli futuri. Per tale ragione esprimo tutto il mio apprezzamento per l’operato del sindaco Amedeo Cicala di Viggiano”- così conclude il deputato della Basilicata di Fratelli D’Italia.