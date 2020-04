Bolognetti: che fine ha fatto dov’è il garante dei prezzi?

Sbaglio o con la legge finanziaria del 2008 è stata istituita la figura del Garante dei prezzi? Temo che per trovarlo toccherà andare a “Chi l’ha visto”. I signori al Governo erano troppo impegnati a convocare conferenze stampa notturne per trovare anche il tempo di attivare, preventivamente e non a babbo morto, efficaci controlli. E così capita che mascherine chirurgiche, che prima dell’emergenza costavano meno di 50 centesimi, adesso vengano vendute tra i 3 e i 5 euro. E sia chiaro, nella quasi totalità dei casi non dipende dal commerciante che, spesso, recupera si e no il costo. Bisognerebbe risalire la catena e arrivare ai grossisti e oltre. Ma cosa volete che importi a questi campioni dei problemi dei comuni mortali. Sono troppo occupati a vender fumo e narrazioni di un’inesistente eroica epopea.