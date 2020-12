Bollettino Coronavirus in Basilicata: ieri 65 positivi con 5 decessi. Attuali 5.964 contagi

Report dati processati in data 13 dicembre 2020

Tamponi molecolari di giornata: 711

Tamponi negativi: 642

POSITIVI TOTALI N. 69

Residenti: n. 65

1 Acerenza

1 Atella

6 Avigliano

2 Bernalda

1 Ferrandina

2 Lagonegro

6 Lauria

5 Lavello

1 Marsicovetere

14 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

2 Montescaglioso

3 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

5 Potenza

3 Rapolla

1 Rotonda

5 Venosa

3 Vietri di Potenza

Non residenti ed in isolamento in Basilicata:

1 Calabria (in isolamento domiciliare a Rotonda)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

1 Puglia

2 (Albania)

RICOVERATI N. 126

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 29

Medicina d’Urgenza n. 08

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 11

Terapia Intensiva n. 06

DECEDUTI n. 5 con residenza:

Campomaggiore (PZ)

Marsicovetere (PZ)

Policoro (MT)

Potenza (PZ)

Scanzano Jonico (MT)

Guariti residenti/domiciliati in Regione Basilicata n. 137

2 Albano di Lucania

21 Avigliano

1 Barile

6 Brienza (n. 1 residente ad Atena Lucana)

2 Episcopia

2 Forenza

1 Genzano di Lucania

2 Lagonegro

12 Lauria

8 Lavello

12 Melfi

1 Moliterno

4 Montemilone

1 Pescopagano

4 Pietragalla

20 Pignola

2 Potenza

14 Rionero in Vulture

11 Ripacandida (n. 2 residenti a Milano)

2 Rivello

1 Rotonda

1 Tito

1 Tramutola

5 Venosa

1 Viggiano

CASI ATTUALI N. 5.964

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.838

DECEDUTI RESIDENTI N. 204

GUARITI N. 3.067

Tamponi molecolari totali n. 167.483

Tamponi totali negativi n. 155.933