Bike Tour della decrescita felice: cos’è e come funziona?

Come scritto nell’articolo scorso, vi abbiamo anticipato di un altro giro ciclistico che attraverserà nel nostra bella valle a fine agosto https://bit.ly/3PLhA87 , molto più slow del precedente e con l’intento di avvicinare e ascoltare i paesi attraversati.

Per saperne di più, per chiarire i vostri dubbi e rispondere alle vostre domande, il 4 agosto potete liberamente partecipate a questo incontro in cui il gruppo organizzativo sarà a vostra disposizione!

Avete sentito parlare del Decrescita Bike Tour 2022? Vi siete già iscritti ma avete dubbi su come funziona? Avete paura delle salite? Vi chiedete cosa dovete portare? O semplicemente volete informarvi meglio dei motivi che hanno spinto 30/40 persone di varie regioni d’Italia a scegliere la nostra valle tra le tappe del loro itinerario, il 4 agosto comodamente on-line potrete sciogliere i vostri dubbi o semplicemente ascoltare ed essere informati da ciò che passerà vicino i vostri usci.

Gli amici della decrescita, felici di soddisfare ogni vostra domanda o curiosità, aspettano che comunichiate la vostra partecipazione dal link che ripeto https://bit.ly/3PLmkea