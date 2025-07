Bellezze lucane nella pre-finale di Miss Universe Italy Basilicata

La Basilicata delle Bellezze, non solo quelle paesaggistiche ed ambientali, il 24 luglio si sono viste brillare stelle Lucane di luminosa bellezza, una passerella di giovani ragazze arrivate da luoghi diversi per partecipare al concorso hanno sfilato manifestando doti fisiche, preparazione, charme, portamento e capacità di intrattenere il pubblico.

Giunto alla sua terza edizione in Basilicata, l’evento approda nel capoluogo Lucano, per il 2025 dopo la prima selezione regionale tenutasi in Val d’Agri all’Hotel Lycos, curato dall’associazione culturale e ricreativa Lino’s Production di Lino Miraldi, esclusivista del format per la regione Basilicata.

Questa seconda selezione regionale del concorso internazionale Miss Universe Italy 2025, sono state proclamate vincitrici:

Vanessa Di Dio

Federica Russo

Neeli kooberdze Nishviili

Il prestigioso Concorso internazionale di Miss Universe, nato nel 1952 in California , tra le competizioni più seguite al mondo, nella città di Potenza è stato ospitato nella struttura ricettiva della famiglia Di Grazia ristorante Nove Luci .

Le concorrenti, tutte molto belle e motivate sono state premiate con ulteriori riconoscimenti, la Fascia di

“Miss Antica Filanda De Rosa” è stata assegnata a Vanessa Di Dio; quella di “ Miss Masino Gioielli” è andata a Federica Russo; Neeli kooberdze Nishviili ha ricevuto la fascia di “Miss Sotto Sopra “ ; Koko Ktari quella di “Miss Aris la Pelle”; mentre alla Concorrente di Tito, Maria è stata assegnata la fascia di “Miss Meliante” ed a Chiara Liccese la fascia di “Miss Sport fashion”; La fascia di “Miss Potenza” conferita a Francesca Manzo. Tutte le concorrenti hanno ricevuto un riconoscimento adeguato, valutate da una giuria qualificata, composta da imprenditori, giornalisti, docenti e amministratori rappresentanti della città di Potenza tra cui il presidente del consiglio Comunale Pierluigi Smaldone che ha portato i saluti del sindaco e della giunta Comunale.

Per la realizzazione della manifestazione sono state coinvolvolte Imprese private del territorio: BCC Montepruno, Vetreria Meliante, MasinoGioielli,

Antica Filanda De Rosa, Intimo Sotto Sopra, Palazzo La Cava, New Look, R.C. make-up artist.

Nelle varie passerelle le concorrenti hanno indossato capi offerti da imprese del territorio, i costumi da bagno sono di Sottosopra Intimo, la linea di Oro e pietre preziose di “Masino Gioielli”, i capi di Aris la pelle, sullo sfondo le grandi tele raffiguranti volti e corpi di donna, dell’artista Lucana, Beatrice Summa, che ha inoltre presentato una passerella di ”Arte da indossare”.

Il look delle Miss rese ancora più affascinanti dalle acconciature dall’hair stylist Angela Quagliano di Sassano (Sa) e la makeup artist, Romina Ciarliero di Melfi e l’audio visivo è stato curato da Raffaele Grieco; le riprese fotografiche dai fotografi Nunzio Cancelliere e Mario Bruno Liccese.

Lo spettacolo è stato ricchissimo di esibizioni e di giovani talenti musicali che hanno allietato la manifestazione, la giovanissima Maria Carmela Calicchio, di soli 11 anni, con una voce strepitosa, Christin Pastore una giovane promettente professionista del panorama musicale Italiano ed inoltre la protagonista Potentina di X-Factor, Carmela Mecca. Madrina della serata Miss Universe Basilicata 2024, Manuela Matera.

Le Miss e tutto il Team di MISS UNIVERSE ITALY BASILICATA

hanno dato appuntamento alla serata Finale che si terrà il 20 Agosto in uno Storico Palazzo “Palazzo La Cava “ al centro

di Marsico Nuovo ( Pz)

Un concorso che ha come obiettivo la valorizzazione della bellezza, oltre i canoni estetici, che vuole essere una guida per i nuovi talenti, offrendo alle Miss borse di studio, stipendi annuali e la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo e della moda, e con gli stessi spettacoli contribuire all’animazione ed alla valorizzazione dei territori e delle strutture ricettive dei luoghi in cui la manifestazione viene accolta.

La manifestazione per tutta l’Italia si concluderà il 31 agosto a San Ferdinando di Puglia, con l’elezione di Miss Universe Italy 2025, che rappresenterà il nostro Paese alla finale mondiale in Thailandia nel mese di Novembre.

Carmen De Rosa



Sarà possibile ancora iscriversi ed inviare la propria candidatura Le iscrizioni saranno aperte fino al 20 Agosto.

Per aggiornamenti in tempo reale segui i canali ufficiali di Miss Universe Italy su Facebook e Instagram.

Per tutte le info trovi su instagram la pagina @muit.basilicata – info 3297038620