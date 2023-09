Basket: incredibile successo per l’Open Day al PalaVejanum

Si è tenuto Venerdì 29 Settembre, presso il PalaVejanum di Viggiano, il primo “Open Day” dedicato al Basket.

Si è trattato in particolar modo di una giornata in cui i protagonisti sono stati i piccoli cestisti (categorie dai 5 ai 16 anni).

L’ evento è stato promosso ed organizzato dall’ Asd Grizzly Gruppo Macchia di Potenza, in collaborazione con il Comune di Viggiano.

L’ iniziativa ha riscosso un insindacabile successo: oltre 50 i bambini e i ragazzi che hanno riempito il palazzetto, animati da curiosità e passione.

Giovani provenienti da ogni parte della Val d’Agri, appassionati di pallacanestro che finalmente potranno soddisfare il desiderio di praticare quotidianamente lo sport che amano provando a crescere e a sognare insieme.

Tutto questo con la garanzia di poter essere seguiti da un gruppo di professionisti seri che possono vantare una notevole esperienza nel settore.

Forse è troppo presto per dire che sta nascendo un nuovo movimento sportivo in Val d’Agri ma la giornata di ieri può aprire la strada ad un progetto vero e concreto.

Intanto, esprime tutta la sua soddisfazione Francesco Villano, presidente e capitano dell’ ASD Grizzly Gruppo Macchia:

“In primis è doveroso ringraziare il Comune di Viggiano per la grande disponibilità e per la collaborazione. È stato veramente emozionante vedere oggi più di 50 ragazzi appassionati di Basket al PalaVejanum. Un’ onda di passione che ci ha emozionato e che ha travolto tutta la Val d’Agri. Vogliamo sottolineare che siamo arrivati qui per lavorare e crescere, non per una semplice apparizione. Qui a Viggiano ci sono tutte le condizioni per fare bene. Un altro dato da sottolineare è la presenza di un folto gruppo di ragazze, le quali hanno mostrato sin da subito tanta passione e tanto impegno.”

Buon lavoro e buon cammino!