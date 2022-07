Basilicata: tra connessioni disastrose e strade impervie rimanere a contatto con il mondo è sempre più complicato

La Basilicata è una regione in cui ultimamente il turismo si sta sviluppando enormemente, sono tantissime infatti, le bellezze artistiche e paesaggistiche che offre ai visitatori questo luogo. Purtroppo però, la Basilicata resta una regione mal collegata con il resto del mondo a causa delle sue strade impervie che rendono quasi impossibile l’arrivo di servizi di trasporto di ultima generazione.

Altro fattore negativo è anche quello legato alla rete internet, che in alcune zone particolarmente isolate, è del tutto assente. La maggior parte delle città della Basilicata è lontana anche dai centri che offrono divertimento e svago, quindi per gli abitanti, non è sempre facile raggiungere le zone limitrofe a causa dei collegamenti assenti.

Gioco e divertimento: attività lontane dalle città

La Basilicata è una delle regioni italiane con notevoli bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ma la maggior parte dei centri abitati è lontana dalle attività che offrono svago e divertimento. Le città della Basilicata, infatti, sono mal collegate dai principali centri del divertimento, come ad esempio, i casinò.

Per gli abitanti del posto non è sempre facile raggiungere le sale giochi e i casinò, dove potersi svagare e divertire. Le difficoltà, inoltre, non sono relative solo al raggiungimento fisico dei diversi luoghi, ma sono legate anche alla rete internet, che rende difficili anche i collegamenti online.

Per chi vuole giocare online, infatti, risulta molto complicato collegarsi ad un casinò AAMS mediante un dispositivo tecnologico, poiché spesso la rete internet non funziona bene. Pur essendo quindi, una regione molto apprezzata dal turismo nazionale e non solo, la Basilicata ancora oggi presenta grosse difficoltà relative ai collegamenti con le zone limitrofe.

Le bellezze che offre la Basilicata

Come abbiamo già anticipato, la Basilicata offre ai turisti tantissime bellezze paesaggistiche sia di mare che di montagna, dalla costa all’entroterra, infatti, ci sono dei luoghi imperdibili e molto suggestivi. Chi decide di visitare la regione si immerge completamente nelle sue ricchezze storiche e nelle sue antiche tradizioni, che suscitano interesse e fascino in qualsiasi visitatore.

La Basilicata è una regione molto ricca di arte e cultura e sono tantissimi gli itinerari che si possono organizzare per una bellissima vacanza. Per i turisti, inoltre, è fondamentale anche non perdersi i particolari e gustosi prodotti enogastronomici, tipici della tradizione lucana.

Sicuramente, tra le località più famose della regione c’è Matera, città conosciuta principalmente per la particolarità dei famosi sassi. Oltre alle bellezze di Matera, consigliamo anche di visitare altre località della Basilicata, come ad esempio, Senise, Potenza, Melfi, Venosa e Rapolla.

Da non perdere assolutamente sono anche i caratteristici luoghi naturalistici della regione, è interessante ad esempio, visitare i Laghi di Monticchio, le Cascate di San Felice, le Dolomiti Lucane e il Parco Nazionale del Monte Pollino. L’itinerario perfetto per visitare tutte le bellezze della Basilicata comprende anche l’assaggio dei prodotti tipici di enogastronomia locale.

La Basilicata, infatti, vanta un gran numero di particolari ricette realizzate con prodotti genuini del posto, coltivati da contadini locali. La maggior parte dei ristoranti offre una vasta scelta di piatti tipici e gustosi.