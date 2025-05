Basilicata segreta: i luoghi magici che non conosci (ancora)

La Basilicata non è solo Matera. E neppure soltanto il Vulture, le Dolomiti lucane o Maratea. C’è un’altra faccia di questa terra silenziosa, appenninica, lunare e insieme verdissima: è quella che non finisce nei depliant turistici, quella che non ha cartelli marroni né audioguide. È la Basilicata dei sussurri, dei sentieri di terra battuta, delle pietre con le leggende dentro. Un luogo dove ogni curva potrebbe nascondere una scoperta, o uno di quei paesaggi che ti restano incollati agli occhi anche quando torni a casa.

Sarà per la sua posizione “laterale”, schiacciata tra mari e montagne, o per il suo carattere introverso, ma questa regione ha sempre custodito i suoi tesori con discrezione. Quasi con pudore. Eppure, basta allontanarsi un po’ dalle rotte classiche per imbattersi in luoghi che sembrano sospesi tra sogno e realtà.

Aliano: il paese che non voleva essere visto

Cominciamo da Aliano, il borgo in cui Carlo Levi fu confinato durante il fascismo, e che immortalò nel suo celebre Cristo si è fermato a Eboli. Un paese arroccato tra i calanchi, quegli strani canyon d’argilla che sembrano scolpiti da una divinità indecisa tra la rabbia e la poesia.

Aliano è lento, immobile, quasi irreale. Le case in pietra sembrano stare in equilibrio per miracolo, il vento arriva da ogni lato. Qui il tempo si è rotto. E non si è più rimesso in marcia.

Oggi il borgo è anche un centro culturale attivissimo: il Parco Letterario Carlo Levi organizza itinerari a piedi, incontri, festival. Ma il vero evento è il silenzio. Salire fino al cimitero, dove riposa Levi con la sua croce di legno grezzo, è un gesto che non si dimentica.

Armento e i segreti lucani

A pochi chilometri da Guardia Perticara – altro gioiello nascosto, che però sta lentamente rifiorendo – si trova Armento. Pochi lo conoscono. Ma proprio qui, a fine Ottocento, fu ritrovata la “dea di Armento”, una statuetta greca in bronzo oggi conservata a Monaco di Baviera. Un reperto straordinario, che testimonia l’importanza dell’antica Lucania nei traffici mediterranei.

Il paese, appollaiato su un’altura come un falco, conserva ancora l’impianto medievale e una vista mozzafiato sul fiume Agri. Ma è nel museo civico che si intuisce la stratificazione di storie e civiltà che abitano queste terre. Armento è come un libro semiaperto: ti chiede di sfogliarlo piano, con attenzione, per non perdersi nemmeno una frase.

Craco: la bellezza che crolla

Non si può parlare di Basilicata segreta senza nominare Craco. Il paese fantasma per eccellenza. Abbandonato negli anni ’60 per via di una frana, oggi è diventato un’icona – non solo del turismo alternativo, ma del fascino dell’abbandono.

Salire a Craco è come entrare in una fotografia virata seppia. Le case sono vuote, le strade interrotte, i balconi aperti sul nulla. Ma c’è una forza magnetica in quel disordine. Non a caso registi come Mel Gibson e Francesco Rosi ci hanno girato scene dei loro film.

Craco si visita solo con guida. Ed è giusto così: è un luogo delicato, fragile. Ma vivo, ancora. E chi ci lavora per preservarlo, ci mette anima e cuore.

Il volo dell’anima a sasso di castalda

Per chi ama le emozioni forti (e non solo nel senso emotivo), Sasso di Castalda offre un’esperienza unica: il ponte alla Luna. Un ponte tibetano sospeso tra due pareti di roccia, lungo 300 metri e alto oltre 100. Attraversarlo è come camminare tra cielo e terra, con il cuore che batte forte e lo sguardo che si perde nella valle del Melandro.

Ma anche il borgo in sé è una scoperta: pietra viva, vicoli stretti, panni stesi al vento. La sensazione è quella di un ritorno. Non solo a una Basilicata più autentica, ma forse anche a una parte di sé dimenticata.