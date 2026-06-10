Basilicata, oltre 500 studenti protagonisti dei progetti educativi Shell Italia

A fine maggio oltre 500 studenti lucani, insieme a docenti e istituzioni, hanno partecipato in Basilicata a due iniziative promosse da Shell Italia E&P – lo Shell Read UP Festival e lo Shell NXplorers Award, progetti che anche quest’anno confermano l’impegno di Shell a sostegno della formazione delle giovani generazioni.

Circa 400 studenti provenienti da 12 comuni sono stati protagonisti dello Shell Read UP Festival, evento conclusivo del progetto dedicato alla lettura in lingua inglese, realizzato con Pearson e Bibliofori e con il supporto dell’Ambasciata britannica in Italia. L’iniziativa estesa a 20 Comuni ha accompagnato i ragazzi in percorsi sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, valorizzando creatività e competenze linguistiche. Dal 2012 il progetto ha coinvolto oltre 100 scuole della regione, con più di 7.000 volumi distribuiti nelle biblioteche scolastiche.

L’edizione 2025-2026, dedicata al tema dell’Integrated Sustainability, ha accompagnato gli studenti in percorsi di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, attraverso letture guidate e attività laboratoriali.

“Shell Read UP Festival 2026 ha messo in mostra i prodotti di più di 400 alunni: bellissimo ed entusiasmante vedere come varie letture in inglese abbiano stimolato la produzione di materiali originali e creativi. Un grazie particolare ai ragazzi, ma soprattutto ai dirigenti scolastici, docenti e amministratori locali che hanno saputo e sanno motivare, sostenere e valorizzare i loro alunni in un percorso sia di crescita linguistico-letteraria sia di produzione di alto livello” ha dichiarato Gisella Lange’, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere, MIM.

Grande partecipazione anche allo Shell NXplorers Award, che ha coinvolto circa 100 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Viggiano e Villa d’Agri, impegnati nella presentazione dei progetti sviluppati durante un percorso dedicato alle discipline STEM e alle competenze trasversali. Il programma, attivo in 20 Paesi, ha formato oltre 400 studenti lucani dal 2022.

Tra le novità dell’edizione 2026, un focus sul Waste Management e attività pratiche come il laboratorio di Soil Washing, una tecnologia innovativa che consente di “lavare il suolo” e recuperare risorse. Grazie ad un utilizzo più sostenibile dei materiali, questi sono diventati la base per realizzare un Eco-Campus in miniatura, mettendo in pratica competenze scientifiche, creative e collaborative.

“Crediamo fortemente che il cambiamento parta dai più giovai e che la collaborazione tra scuole, istituzioni e partner del territorio sia un elemento fondamentale per creare opportunità” ha dichiarato Joao Santos Rosa, Amministratore Delegato di Shell Italia E&P e Country Chair di Shell Italia. “Lavorare con gli studenti della Basilicata significa contribuire in modo concreto allo sviluppo di competenze e consapevolezza, elementi fondamentali per il futuro delle persone e delle comunità locali”.

Le due iniziative si inseriscono nella strategia di investimento sociale di Shell in Basilicata, orientata a promuovere formazione, innovazione e sostenibilità come leve per il futuro del territorio.