Basilicata in videoconferenza con il Presidente Conte

Si è svolta nel pomeriggio la riunione a distanza sul Contatto istituzionale di sviluppo (Cis) per la Basilicata. All’incontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, l’Assessore regionale Gianni Rosa, i Presidenti delle Province di Matera e Potenza, Piero Marrese e Rocco Guarino, i Sindaci di Matera e Potenza, Raffaello de Ruggieri e Mario Guarente, i rappresentanti delle due Prefetture, dei Ministeri per il Sud, dello Sviluppo economico, della Difesa, dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, delle Politiche agricole e forestali, dell’Ambiente, e l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.





Un incontro in cui sono stati affrontati diversi temi e in particolare come migliorare la collaborazione istituzionale per affrontare la pandemia coronavirus, i provvedimenti collegati e soprattutto le fasi successive di ripartenza del nostro Paese. Il Presidente Conte ha aggiornato il Tavolo Cis Basilicata al prossimo 20 aprile per dare concretezza alle azioni messe in campo.