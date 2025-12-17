Basilicata Digitale in ascolto: al via la consultazione pubblica sulla Trasformazione Digitale 2026-2028

Ai nastri di partenza “Basilicata Digitale in ascolto”, la consultazione pubblica dedicata alla trasformazione digitale, promossa dalla Direzione Generale Amministrazione Digitale della Regione Basilicata in collaborazione con l’associazione no profit Quadrato della radio. Presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, a Potenza, l’iniziativa, che resterà aperta fino al 13 marzo 2026, rappresenta un’importante occasione di partecipazione e confronto con tutti i soggetti che operano, a vario titolo, nel campo dell’innovazione e della trasformazione digitale: istituzioni, imprese, enti del terzo settore e cittadini, e promuove la raccolta di informazioni, bisogni, suggerimenti, idee, esperienze e proposte utili alla definizione del Piano Regionale per la Trasformazione Digitale 2026-2028.

“L’intento – ha dichiarato Michele Busciolano, dirigente generale Amministrazione Digitale della Regione Basilicata – è ascoltare e mappare le esigenze tecnologiche, definire le priorità, gli ostacoli e le proposte operative, decidere in maniera condivisa e puntuale le politiche digitali, le strategie e le azioni di sviluppo da considerare e inserire nel Piano Regionale per la Trasformazione Digitale 2026 2028”.

“La voce di ognuno è importante – ha aggiunto Emilia Piemontese, dirigente dell’Ufficio per l’Amministrazione Digitale. Attraverso un processo inclusivo e partecipativo, vogliamo conoscere per programmare meglio e favorire la crescita di un ecosistema digitale regionale che incentivi gli investimenti più efficaci e incisivi per favorire una maggiore collaborazione interistituzionale e la qualità dei servizi tecnologici e digitali sul territorio”.

La consultazione si sviluppa attraverso una ricerca quali-quantitativa basata su questionari online rivolti ai responsabili della transizione digitale delle amministrazioni locali, alle imprese, alle organizzazioni del terzo settore e ai cittadini. L’obiettivo è quello di delineare, in modo condiviso, le priorità e i bisogni del territorio in materia di competenze digitali, infrastrutture, innovazione nei servizi e modernizzazione dei processi produttivi, per definire una strategia coerente e partecipata di sviluppo digitale.

Elemento qualificante del percorso sarà l’integrazione con la metodologia “Smart Digital Navigator”, ideata dall’associazione no profit Quadrato della radio, che consentirà di mappare i bisogni tecnologici del territorio e di accompagnare gli amministratori locali nella pianificazione alla transizione digitale. Grazie a questo strumento innovativo, sarà possibile disporre di un quadro aggiornato sul livello di maturità digitale della Basilicata, individuare le risorse e i progetti più efficaci, stimare i gap da colmare e orientare le scelte future in modo sinergico con i processi di transizione ecologica ed energetica.

A garantire il coordinamento delle attività sarà un Comitato Tecnico Paritetico composto da rappresentanti scelti e provenienti dalla Regione Basilicata e dal Quadrato della radio, che opererà per assicurare una governance inclusiva e trasparente, capace di valorizzare le esperienze e le competenze presenti sul territorio. Previsti momenti di confronto con i diversi gruppi di interesse per illustrare la metodologia adottata e coinvolgere le diverse comunità di riferimento nel processo di partecipazione.

Con “Basilicata Digitale in ascolto”, la Regione rinnova il proprio impegno per un modello di innovazione aperto e partecipato, dove la trasformazione digitale diventa un’occasione di crescita collettiva e di miglioramento della qualità della vita per cittadini, imprese e comunità locali.

Tutte le informazioni e i questionari sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo https://www.regione.basilicata.it/?iniziative-dgad=basilicata-digitale-in-ascolto e sul sito: digitalefacile.regione.basilicata.it.