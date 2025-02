Basilicata: 20 milioni di euro per l’insediamento dei giovani agricoltori

La Regione Basilicata continua a investire nel futuro dell’agricoltura, offrendo opportunità concrete ai giovani che scelgono di costruire la propria impresa nel settore primario. Il 13 febbraio scorso è stata approvata la determina dirigenziale che approva l’elenco definitivo dei beneficiari della misura SRE01 del PSR Basilicata 2023-2027, dedicata all’insediamento dei giovani agricoltori.

Sono più di 300 i giovani beneficiari che hanno ottenuto il sostegno per avviare la loro impresa agricola, un dato significativo che conferma l’attrattività del settore e il supporto tangibile della Regione, grazie a una dotazione finanziaria complessiva di circa 20 milioni di euro.

“Sostenere i giovani che investono in agricoltura significa garantire innovazione, sostenibilità e futuro per la nostra regione. Con questa misura non solo favoriamo il ricambio generazionale, ma creiamo le condizioni affinché sempre più ragazzi possano restare in Basilicata, valorizzandola con il loro impegno e le loro idee” ha dichiarato l’assessore alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Carmine Cicala.

Il sostegno economico per i giovani agricoltori

L’aiuto forfettario previsto dalla misura è stato calibrato per rispondere al meglio alle esigenze dei giovani agricoltori under 40, tenendo conto delle peculiarità territoriali:

• 70.000 euro per gli insediamenti in aree protette, Natura 2000 e zone montane

• 60.000 euro per gli insediamenti in tutte le altre aree

Un settore in crescita: i numeri confermano l’interesse dei giovani

La Basilicata si conferma una delle regioni italiane con il più alto tasso di giovani che scelgono di avviare un’impresa agricola. Nel ciclo PSR 2014-2022, circa 1.000 giovani hanno beneficiato delle misure di sostegno, un trend che evidenzia il crescente interesse delle nuove generazioni per l’agricoltura e l’efficacia delle politiche regionali.

“Vedere tanti giovani scegliere di restare in Basilicata e investire nell’agricoltura è motivo di grande orgoglio. Questi ragazzi sono il motore del rinnovamento: con competenze, tecnologia e passione contribuiscono a rendere il settore sempre più competitivo e sostenibile. La Regione Basilicata continuerà a sostenere tutti i giovani imprenditori agricoli con misure concrete e mirate per un’agricoltura innovativa, economicamente sostenibile e in armonia con il territorio – ha concluso l’assessore Cicala.