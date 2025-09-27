Sport

Bardi saluta i 129 lucani partecipanti al Trofeo CONI 2025

“Un grande in bocca al lupo ai nostri giovani atleti lucani che da oggi rappresentano la Basilicata al Trofeo CONI 2025 di Lignano Sabbiadoro. Siete in 129, accompagnati da 36 tecnici e staff, pronti a misurarvi in ben 26 discipline sportive: un patrimonio di entusiasmo, talento e passione che ci rende orgogliosi”.

Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto salutare la partenza della delegazione lucana.

“Lo sport è una straordinaria scuola di vita – ha aggiunto Bardi – insegna il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la lealtà e il sacrificio. Vi invito a vivere questa esperienza con il sorriso, stringendo nuove amicizie e portando con voi il senso di comunità che contraddistingue la nostra terra. Il risultato sportivo è importante, ma ciò che resterà nel tempo sarà il ricordo di questi giorni e la crescita personale che ognuno di voi porterà a casa.”

Bardi, che è anche Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, ha poi sottolineato: “La Basilicata crede nello sport e nei giovani. Questa manifestazione è la dimostrazione di quanto la nostra regione possa esprimere in termini di impegno e passione. Siete ambasciatori della Basilicata: fatevi valere con correttezza e determinazione”.

Il Presidente ha concluso con un incoraggiamento semplice e diretto: “Divertitevi, date il massimo e portate alto il nome della Basilicata. Forza ragazzi, siamo tutti con voi!”.

Il Trofeo CONI 2025 che si svolgerà dalla prossima domenica 28 settembre al 01 ottobre a Lignano Sabbiadoro sarà l’occasione per ribadire la posizione del CONI Basilicata rispetto alla tragedia che sta avvenendo a Gaza.
“Siamo contro ogni guerra e siamo per la pace, sempre – queste le parole del Presidente del CONI Basilicata Giovanni Salvia – lo sport non può e non deve restare in silenzio. Anzi deve prendere posizioni forti contro chi sta facendo questo genocidio a Gaza. Lo sport significa pace, con tutti i valori che difendiamo e promuoviamo e credo che la partecipazione di Israele a ogni competizione sportiva debba essere messa in discussione. Lo ribadirò ufficialmente al Presidente nazionale Luciano Bonfiglio chiedendogli di prendere una posizione precisa come Coni Italia. Per questa ragione – conclude Salvia – chi vorrà dei partecipanti della squadra della Basilicata, indosserà una spilla che dice: Stop al Genocidio a Gaza. Serve coraggio e un buon esempio per i nostri ragazzi, un esempio di pace e di vera rappresentanza dei valori che diciamo di difendere, questo per essere davvero credibili fino in fondo”.

