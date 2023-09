Bardi: dimezzate le famiglie in povertà energetica in Basilicata

Uno studio della Cgia di Mestre evidenzia che sono dimezzate le famiglie a rischio di povertà energetica in Basilicata, passando da una stima media di oltre 70.000 famiglie nel rapporto CGIA 2022 a 35.481 nel medesimo rapporto 2023.

Lo sottolinea il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Il fenomeno delle famiglie vulnerabili energeticamente – commenta Bardi – è particolarmente sentito nelle regioni del Mezzogiorno dove sono più frequenti le famiglie con un elevato numero di componenti che risiedono spesso in alloggi poco performanti dal punto di vista energetico. I dati che emergono dallo studio della Cgia di Mestre – osserva Bardi – rappresentano un ulteriore stimolo ad andare avanti per quanto stiamo facendo per difendere la nostra regione da una crisi globale senza precedenti.

Noi abbiamo affermato, dopo 20 anni, un principio: se si produce energia in Basilicata, devono esserci benefici tangibili per i lucani. Dopo il gas, applicheremo questo principio anche all’acqua e in futuro all’energia elettrica”, conclude Bardi.

“Voglio fare i complimenti al Ministro Urso e al Governo Meloni per il successo sull’Euro7, che nella prima versione avrebbe minacciato ulteriormente gli stabilimenti automotive e i lavoratori Italiani. La nuova proposta di regolamento europeo per le omologazioni dei veicoli leggeri e pesanti Euro7 rende sostenibile la transizione green, salvaguarda la filiera italiana, i consumatori e quindi anche lo stabilimento di Melfi, che é in cima alle nostre preoccupazioni. Si tratta di un successo importante per gli interessi nazionali”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.