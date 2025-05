Bardi al talk show conclusivo del Festival delle Regioni

Si è tenuto oggi a Venezia il talk show conclusivo del Festival delle Regioni e delle Province Autonome che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in qualità anche di coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Intervenendo sul tema “La governance multilivello per un coordinamento più efficace tra Stato e Regioni”, il Presidente Bardi ha sottolineato l’importanza strategica della leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali: “Il nostro sistema istituzionale, per quanto articolato, ha una finalità semplice e profonda: rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini. Le Regioni, in questo, svolgono un ruolo fondamentale: sono il ponte tra i territori e lo Stato, capaci di tradurre le esigenze locali in politiche nazionali efficaci”.

Rispondendo a una domanda sulla collaborazione Stato-Regioni nelle politiche pubbliche, Bardi ha ribadito come gli ingredienti indispensabili per un rapporto efficace siano il rispetto delle competenze, la condivisione degli obiettivi e una visione comune. “La Conferenza delle Regioni – ha sottolineato – rappresenta oggi un luogo sempre più orientato alla co-progettazione: non solo confronto, ma vera costruzione condivisa delle politiche pubbliche”.

Come coordinatore della Commissione Sport, Bardi ha evidenziato i risultati ottenuti grazie al dialogo con il Governo: “La nostra collaborazione con il Ministro Abodi ha portato alla nascita del Patto Istituzionale per lo Sport: un metodo di lavoro che coinvolge Governo, Regioni e attori del settore, con programmazione pluriennale, censimento degli impianti e semplificazione delle procedure. È un cambio di passo concreto. E da questo spirito è nato anche il progetto “Sport in Regione”, che partirà proprio dalla Basilicata il prossimo 19 giugno”.

Bardi ha poi ricordato l’impegno nella Commissione Internazionalizzazione: “Abbiamo dato vita, con i Ministri Tajani e Urso, a una cabina di regia nazionale che integra le strategie regionali per export e turismo. È la dimostrazione che l’Italia può essere competitiva nel mondo solo se costruisce una regia unica con solide radici nei territori”. Il Presidente ha concluso il suo intervento citando Italo Calvino: “Come scriveva Calvino, ‘la linea dell’arco è il risultato costruito dalle singole pietre’. Questa è la bellezza del nostro sistema: un’architettura istituzionale che unisce autonomia e unità. Perché solo in armonia, come ci ricorda l’articolo 118 della Costituzione, possiamo costruire un’Italia più forte e più giusta”.