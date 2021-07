Bando per la fornitura dei libri di testo e dotazioni tecnologiche dalla Regione: risorse non ancora disponibili

Purtroppo dobbiamo constatare l’ennesimo esempio di scarsa programmazione e superficialità da parte dell’amministrazione regionale.

Lo scorso novembre è stato pubblicato un bando per la “Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche anno scolastico 2020/2021”. L’avviso era rivolto alle amministrazioni comunali di tutta la regione e le famiglie interessate dovevano interfacciarsi direttamente con i comuni di residenza. Sono state 138 le amministrazioni che hanno aderito all’avviso, ma ad oggi non è stato elargito alcun contributo. Sono state numerose le segnalazioni giunteci dai comuni su questo ritardo e la cosa ci ha spinto a chiedere chiarimenti agli uffici che hanno gestito le procedure dell’avviso pubblico.

La risposta che ci è giunta da parte degli uffici regionali è stata laconica: nonostante l’impegno di un importo pari a circa 5 milioni di euro, ad oggi la cifra non risulta disponibile e quindi non è possibile procedere con la liquidazione delle somme ai comuni interessati.

Non è dato conoscere quando verranno effettivamente erogati questi fondi, in quanto, l’ufficio responsabile del bando attende disposizioni relative al bilancio per l’anno 2021.

Sono tanti i cittadini interessati a questo contributo, che in una fase economicamente complicata come quella che stiamo attraversando, potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per far quadrare i bilanci familiari. Questi ritardi, inoltre, si riversano direttamente sui comuni coinvolti direttamente con la gestione delle domande costretti a fornire risposte ai cittadini interessati.

Oltre ad esortare la Giunta ad una migliore gestione e programmazione delle risorse impegnate tramite i bandi, invitiamo l’assessore competente ad accelerare per la liquidazione dei contributi ai comuni.

Gianni Perrino

Portavoce M5S Basilicata – Consiglio Regionale