Avviso pubblico della Regione Basilicata Infra Sport: il Comune di Paterno ottiene un finanziamento di € 298.269,67.

Il Comune di Paterno è risultato essere beneficiario di un finanziamento di € 298.269,67 per un progetto candidato a valere sull’Avviso pubblico della Regione Basilicata Infra Sport. Le istanze ammesse a finanziamento attengono tutte alla Linea di intervento per l’adeguamento e il miglioramento degli impianti sportivi di Enti locali.

Nello specifico, saranno realizzati interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi presenti in via Enzo Taddeo. Il progetto è complementare alla realizzazione della Cittadella dello sport, di cui rappresenta un’integrazione, che verrà realizzata nel breve periodo con fondi rinvenienti dal Programma Operativo Val d’Agri.

Lo scopo dell’Amministrazione comunale di Paterno è quello di creare un polo sportivo multifunzionale, articolato, strutturato, accessibile, inclusivo e moderno, come spiega il Sindaco Tania Gioia: ‘Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento della qualità della vita e nella promozione del benessere fisico e sociale dei nostri cittadini. Puntiamo a offrire spazi moderni e attrezzati per una vasta gamma di attività sportive. Saranno luoghi di incontro e aggregazione, dove bambini, giovani e adulti potranno coltivare la passione per lo sport, sviluppare nuove competenze e stringere legami di amicizia’.

‘Crediamo fermamente che lo sport – prosegue il Sindaco di Paterno – sia un elemento fondamentale per la crescita personale e collettiva, per questo abbiamo investito e continueremo a investire in questo asset strategico. Siamo convinti che questi nuovi impianti diventeranno un punto di riferimento per la nostra comunità e non solo, favorendo uno stile di vita sano e attivo’.

‘Voglio esprimere un ringraziamento e un sentimento di gratitudine nei confronti dell’Assessore Cupparo, della Giunta regionale e della Regione Basilicata per aver fornito ai Comuni l’opportunità di generare una risposta concreta alla sempre più crescente domanda di poter praticare sport, stimolando al contempo inclusione, aggregazione e partecipazione’.