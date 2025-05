Avvisi su accoglienza, inclusione e lotta allo sfruttamento lavorativo: la Regione Basilicata incontra il Terzo Settore

Con una dotazione di oltre 850mila euro, il primo avviso prevede la realizzazione di un centro di accoglienza stagionale presso l’ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio, destinato ad accogliere fino a 220 lavoratori migranti durante i picchi agricoli. Il progetto include servizi essenziali come alloggio dignitoso, trasporti sicuri, mediazione culturale, orientamento sanitario, supporto legale e percorsi di autonomia abitativa.

Il secondo avviso, con un finanziamento superiore ai 930mila euro, riguarda la creazione di due Poli Sociali Integrati nei comuni di Lavello e Policoro, pensati come spazi multifunzionali di prossimità. I Poli offriranno servizi integrati grazie a équipe multidisciplinari. Cuore dell’intervento sarà il Budget di Integrazione (fino a 12mila euro per beneficiario), che permetterà percorsi personalizzati nei settori casa, salute, formazione e lavoro.

Le due misure sono frutto di un processo di ascolto e coprogettazione e si inseriscono in una strategia più ampia che include anche la riattivazione del Tavolo Regionale contro il caporalato. L’obiettivo è trasformare la gestione del fenomeno migratorio da emergenziale a strutturale, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, Comuni, imprese agricole e Terzo Settore. Le coprogettazioni prenderanno avvio già da giugno, con l’attivazione dei servizi prevista entro luglio 2025 e operatività garantita fino al 2028.

, dirigente dell’Ufficio per le Autonomie Locali e Sicurezza Integrata della Regione Basilicata, ha sottolineato l’importanza dei due nuovi avvisi come parte della nuova programmazione di Su.Pr .Eme.2, in linea con le indicazioni europee e nazionali, come ribadito anche dal Ministro del Lavoro: «L’obiettivo è dare un contributo concreto all’accoglienza di secondo livello. Queste persone, che lavorano stagionalmente e che auspichiamo possano stabilmente risiedere in Basilicata, rappresentano un’opportunità, non un problema. Per questo è fondamentale costruire percorsi che ne favoriscano l’inclusione, anche attraverso l’alloggio, l’assistenza sanitaria, il supporto legale e l’accompagnamento al lavoro».