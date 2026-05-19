Avis Marsicovetere sensibilizza tutti al dono del sangue e del plasma

È partita da giorni la campagna promozionale progettata e realizzata da Avis Nazionale per promuovere le donazioni di sangue e di plasma su tutto il territorio nazionale, in vista della “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”. Sono stati già divulgati a mezzo stampa, TV e sui social media i claim con invito a donare sangue per chi ancora non lo fa ed a donare anche plasma “Il nostro modo di donare, è stendere il braccio”, “Trasforma un gesto semplice in un grande aiuto. Dona sangue e plasma”. Manifesti e depliant verranno utilizzati anche da tutte le Avis per le attività di promozione sul proprio territorio e nei vari ambiti della vita sociale. L’obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione di sangue e plasma, in modo da incrementare il numero di donazioni e di raggiungere anche nella nostra regione l’autosufficienza di plasma, aumentando al contempo il numero dei donatori per assicurarne anche il naturale ricambio. L’aumento della platea dei donatori favorirebbe l’ulteriore diffusione dei corretti stili di vita e l’estensione ai nuovi donatori dei controlli periodici sulla loro salute, anche con funzione di medicina preventiva. Un ringraziamento va agli Enti ed Ordini patrocinanti, che oltre a sugellare con il loro patrocinio la fondamentale importanza della iniziativa, saranno di imprescindibile supporto e necessari coprotagonisti, nei loro rispettivi ambiti, per la più ampia diffusione degli appelli alla donazione e della educazione al dono ed ai corretti stili di vita allo stesso presupposti.

Il messaggio del manifesto è chiaro. Vuole ribadire l’impegno di AVIS nel rilanciare ancora una volta l’importanza della solidarietà e della scelta etica e volontaria della doppia donazione di sangue e plasma, così da contribuire al raggiungimento nazionale dell’autosufficienza. Anche perché il tema della solidarietà è quello che emerge anche dallo slogan ufficiale della campagna di quest’anno del World Blood Donor Day lanciata nei giorni scorsi dall’Organizzazione mondiale della sanità: “One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives” (in italiano “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”), che pone l’umanità al centro di ogni donazione di sangue, suggerendo che ogni atto è portatore di compassione, solidarietà e cura per il prossimo.

Ispirato dall’idea che tutti possano riflettersi in una singola goccia, il claim dell’OMS eleva la donazione di sangue da semplice atto medico a gesto profondamente umano, sottolineando come ogni donazione contribuisca a formare un’ancora di salvezza che protegge tutti noi.

Quest’anno, l’iniziativa “Drop Your Drop” invita le persone di tutto il mondo a partecipare a un gesto semplice e collettivo che salva vite umane. Attraverso una piattaforma web interattiva, accessibile tramite il QR code presente sul manifesto o accedendo al link (https://www.elyx.net/who_wbdd26/ ), chiunque può impegnarsi a donare il sangue e “aggiungere simbolicamente la propria goccia” a un movimento globale in continua crescita. Ogni impegno rappresenta la volontà di contribuire a qualcosa di più grande: uno sforzo condiviso per rafforzare le scorte di sangue sicure e sostenibili.

Gli obiettivi della campagna di quest’anno sono:

– promuovere una crescita sostenuta delle donazioni di sangue regolari, volontarie e non retribuite in tutto il mondo, sostenendo l’accesso equo a sangue sicuro e a sistemi sanitari resilienti;

– sensibilizzare sulla necessità critica di donazioni di sangue e plasma e sul loro impatto salvavita, ispirando al contempo una nuova generazione di donatori;

– evidenziare il contributo vitale dei donatori di sangue alla salute e al benessere e promuovere i valori di solidarietà, umanità e responsabilità collettiva;

– mobilitare i governi e i partner di sviluppo affinché investano e sostengano i programmi nazionali di raccolta del sangue, con l’obiettivo di raggiungere l’accesso universale a trasfusioni di sangue sicure.

Avis Marsicovetere risponde presente alla campagna promozionale ed organizza per il giorno 21 maggio, dalle 7:30 alle 11:30, presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel una doppia seduta per donazioni di sangue e plasma.