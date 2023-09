Avis Marsicovetere: salutiamo l’estate donando il bene più prezioso per sensibilizzare alla raccolta del sangue

Archiviata o quasi l’estate, anche con le attività connesse al mondo dello sport che ha visto l’ Avis Comunale di Marsicovetere partner in alcuni eventi, ci ritroviamo anche a settembre ad accogliere i donatori per una nuova seduta di donazione sangue, domenica 10 settembre 2023 ed una mista Sangue e Plasma , giovedì 21 settembre 2023, dalle ore 7:30 alle ore 12:00, nella nostra sede presso il punto di raccolta sangue al Kiris Hotel.

Dopo la bellissima esperienza avuta al fianco della Polisportiva Val d’Agri in piazza Zecchettin a Villa d’Agri, in occasione della due giorni dell “Festa dello Sport e dell’Inclusione”, abbiamo il dovere di ringraziare ancora una volta il suo presidente, Pino Abelardo, e la sua “squadra” per aver condiviso la nostra idea di sostenere l’evento e per promuovere sul territorio la conoscenza della “donazione di sangue e plasma”. Il frutto di questa condivisione si è visto nel riscontro avuto da parte di donatori vecchi e nuovi, da chi ci ha raggiunti anche da altri territori e da chi ha deciso di far parte della nostra “famiglia” in questa occasione.

I dati, poi, relativi al periodo estivo, tra giugno ed agosto, parlano da soli con circa 250 donazioni (tra sede ed altri punti di prelievo) e ben 15 nuovi donatori iscritti all’Avis di Marsicovetere.

Utilizzare lo strumento più naturale possibile per diffondere il messaggio della solidarietà e incentivare la cultura della donazione è molto importante, pertanto essere presenti sul territorio è necessario con iniziative e convegni.

Il prossimo autunno vedrà la nostra associazione essere impegnata nel divulgare la cultura del dono attraverso alcuni progetti, affiancata da professionisti nel campo medico/sanitario e scolastico. Per noi significherà diffondere la cultura della donazione utilizzando un binomio fortissimo: il valore della cultura che si lega al valore della donazione del sangue per salvare la vita delle persone.

A breve comunicheremo, attraverso le nostre pagine Facebook ed Instagram (alle quali invitiamo ad iscrivervi) ed attraverso i media, il programma per i prossimi mesi in modo da poter essere informati sulle nostre attività e per potervi partecipare.

Oltre al nostro territorio, come Avis Marsicovetere, abbiamo anche il dovere di informare i nostri donatori o quanti ci seguono di altri appuntamenti che vengono organizzati sul territorio nazionale.

A tale proposito segnaliamo che dal 16 al 24 settembre 2023 a cura di Avis Nazionale e delle sedi Regionali, Provinciali e Comunali di Bergamo e Brescia, si terrà “LA GRANDE RASSEGNA DI AVIS NELLA CAPITALE DELLA CULTURA 2023”. Una settimana tutta da vivere insieme, ricca di iniziative ed eventi per scoprire la gioia di donare. Partecipa anche tu! Leggi i dettagli su: “ https://www.avis.it/donor-week-2023/ “.

Così come la “San Francesco Marathon 2023”, la corsa che lungo Assisi, Spello e Cannara toccherà tutti i luoghi legati al Santo Patrono d’Italia. Un appuntamento che vuole valorizzare ancora di più i sentimenti di fratellanza e di amicizia, unendoli all’importanza della pratica sportiva come esempio di corretti stili di vita. Tutti i riferimenti su: “ https://www.avis.it/sport-stili-di-vita-sani-e-fratellanza-avis-alla-san-francesco-marathon-2023-2/ “.

Unisciti a noi, dona te stesso, dona speranza, dona vita.

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.

Segnaliamo che è sempre possibile iscriversi alle nostre pagine di Facebook e Instagram, seguteci e raccontateci delle vostre esperienze in Avis. Grazie di cuore.

Non aspettare, noi ti…aspettiamo.