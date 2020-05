Avis Marsicovetere: “Quelli che…donano. Un grazie di cuore”

“Abbiamo fatto 30, facciamo 31” è un modo di dire abbastanza comune che usiamo quando bisogna fare uno sforzo in più per completare un qualcosa che stiamo portando avanti. Bene, aggiungiamo anche il 32. Donatori che potevano essere anche di più nella seduta odierna di raccolta sangue alla Sede Avis di Marsicovetere presso l’Hotel Kiris.

Un sentito grazie per loro. Per chi avrebbe voluto ma non ha potuto esserci. Per chi non lo sapeva. Per chi non ci ha pensato che poteva venire…e soprattutto per chi si è recato presso il centro e non ha potuto farlo, ma che ha mostrato, come sempre, sensibilità e spirito associativo, anche in questo momento di criticità per l’emergenza che sta colpendo il nostro Paese e la nostra amata Val d’Agri.





“Grazie alla vostra sensibilità abbiamo dimostrato ancora una volta cosa significa essere volontari e quanto l’impegno di ognuno di noi sia fondamentale per il benessere della collettività. Credo che non siano mai abbastanza le occasioni per ringraziare le donatrici e i donatori di sangue, perché il loro contributo al benessere della società civile è prezioso e indispensabile. Il loro impegno e la loro disponibilità rendono possibile la vita dei pazienti, il benessere loro e dei loro familiari.

Per questo vorrei ringraziare tutte le nostre donatrici, i nostri donatori, i nostri associati e spero di non dimenticare nessuno”

Il Presidente Marta Binetti