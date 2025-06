Avis Marsicovetere: per la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” incoraggiamo tutti alla donazione

“Dona il sangue, dona il plasma. Insieme salviamo vite!”. E’ questo lo slogan che Avis Nazionale ha scelto per il suo manifesto in vista della prossima Giornata mondiale del donatore 2025 del 14 giugno.

Un invito che riprende il claim ufficiale proposto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) “Give blood, give hope: togheter we save lives” (in italiano: “Dona sangue, dona speranza: insieme salviamo vite”).

L’obiettivo dell’OMS è sottolineare l’impatto che i donatori di sangue hanno sulle persone bisognose, in particolare:

Sensibilizzare l’opinione pubblica sul bisogno di donazioni di sangue e plasma e sull’impatto che hanno sulla vita dei pazienti.

Incoraggiare sia i donatori nuovi che quelli periodici a donare regolarmente il sangue, contribuendo a garantire una fornitura stabile e sufficiente.

Evidenziare l’impatto positivo dei donatori di sangue sulla salute e sul benessere degli altri e promuovere i valori di solidarietà, compassione e comunità attraverso la donazione di sangue.

Mobilitare il sostegno dei governi e dei partner per lo sviluppo, per investire e sostenere i programmi nazionali di sangue e per raggiungere l’accesso universale alla trasfusione di sangue sicuro in tutto il mondo.

Ecco perché anche Avis, realizzando il suo manifesto, ha scelto come immagine quella di ragazze e ragazzi che, insieme, sorridendo, potessero invitare e stimolare le nuove generazioni a intraprendere questo percorso di solidarietà. (Fonte: avis.it).

Come ogni anno Avis Marsicovetere celebra l’evento con una giornata di donazione sangue per giovedì 12 giugno 2025, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel.

Un appuntamento che accresce sempre di più la consapevolezza dei donatori di quanto sia importante l’evento. Il sangue è vitale, è necessario tutto l’anno per fornire scorte adeguate di sangue sicuro per trasfusioni, per trattamenti programmati e tanto altro.

L’evento vuole sottolineare l’importanza di riconoscere i donatori di sangue volontari e non retribuiti per le loro donazioni di sangue e plasma che permettono di salvare vite e sensibilizzare sulla necessità di donazioni regolari. Le donazioni regolari sono necessarie per assicurare che tutti gli individui e le comunità abbiano accesso a forniture di sangue nella quantità giusta.

Il primo evento della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, nato per sensibilizzare l’importanza delle trasfusioni di sangue si è svolto nel 2012 e da allora l’OMS ha guidato le campagne ogni anno.

Il modo migliore per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è quello di recarsi a donare. C’è forte bisogno di sangue e forte bisogno di ricambio generazionale.

“Donare è bello ma diventare donatore di sangue, ancora di più”. Avis Marsicovetere è alla ricerca di nuovi donatori giovani e meno giovani, che abbiamo l’obiettivo e la voglia di donare il loro sangue.

La nostra comunale conta più di 800 associati, tutti accomunati da un’unica visione, quella del dono del Sangue e/o del Plasma. E’ un gesto semplice che può fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno. Cosa Aspetti? Diventa donatore.

Un invito a tutti è quello di destinare il 5 per mille nella vostra prossima dichiarazione dei redditi ad Avis Marsicovetere, scrivendo il nostro Codice Fiscale 96026590768. Grazie di cuore per la vostra generosità.