Avis Marsicovetere: pensiamo alla salute con Donazioni e Vaccinazioni

Nella nostra cultura popolare, spesso, nelle conversazioni si usano un paio di intercalari: “Penza a salùt∂” oppure “Penza a sta’ bbuon∂” che non riguardano specificamente lo stato di salute di una persona ma che si usano in discorsi amichevoli. Queste, però, vanno bene anche al caso nostro per suggerire a tutti che novembre è un mese importante per prendersi cura della propria salute.

Giovedì 13 novembre, dalle ore 7:30 alle ore 12:00, presso il nostro PdR, al Kiris Hotel, si terrà una doppia seduta di donazione, oltre alla donazione del Sangue, riproponiamo anche le sedute di donazione del Plasma.

PERCHÈ DONARE

Diventare donatore è un gesto di solidarietà per gli altri e utile per noi stessi. Con la donazione il nostro sangue si rigenera e dona nuova linfa all’organismo. Quello raccolto, invece, inizia un percorso nuovo e torna in movimento per raggiungere chi ne ha più bisogno.

Il sangue è indispensabile nelle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, in molti interventi chirurgici, incidenti e trapianti d’organo e nella cura delle malattie croniche oncologiche ed ematologiche.

Il plasma serve a produrre medicinali salvavita, i cosiddetti plasmaderivati come l’albumina o le immunoglobuline.

CHI PUÒ DONARE

Può donare chi hai dai 18 ai 65 anni, è in buone condizioni di salute, non ha abitudini di vita a rischio pesa almeno 50 kg. Gli uomini possono donare fino a quattro volte all’anno, mentre le donne due volte all’anno.

SE SCEGLIAMO DI DONARE

Vi è un motivo fondamentale per conoscere il nostro stato di salute. Prima della donazione, il medico esegue l’anamnesi (cioè fa una serie di domande sullo stato generale di salute e sugli stili di vita) ed una visita. Di solito somministra un questionario. Il donatore inoltre viene sottoposto a regolare controlli gratuiti dei livelli di emocromo, colesterolo, trigliceridi, creatinina e ferritina, elettroforesi proteica e transaminasi oltre al test per diverse malattie tra cui HIV, epatite B, C e sifilide.

Ha, inoltre, diritto a ricevere il vaccino antinfluenzale gratuito e al giorno di riposo retribuito dal lavoro per la giornata in cui si certifica l’avvenuta donazione.

E’ partita la campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2025/2026 della Regione Basilicata. A tale riguardo, in riferimento alla Nota Ministeriale n. 34010 del 15 luglio 2025 del Ministero della Salute confermiamo che, come ogni anno, la vaccinazione antinfluenzale è gratuita per tutti i donatori periodici di sangue, plasma, piastrine e cellule staminali emopoietiche, come previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali e dalla circolare che definisce le categorie a rischio e quelle beneficiarie della vaccinazione gratuita.

L’inclusione dei donatori tra i destinatari della misura ha come obiettivo il rafforzamento della loro salute, al fine di garantire la continuità delle donazioni di emocomponenti, essenziali per l’autosufficienza e per la sicurezza trasfusionale a livello regionale e nazionale.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA VACCINAZIONE

I donatori di sangue possono ricevere gratuitamente il vaccino antinfluenzale presso:

Medici di medicina generale;

Centri vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

Farmacie aderenti.

MODALITA’ PER LA RICHIESTA DELLA VACCINAZIONE

Gratuità: La vaccinazione è gratuita per tutti i donatori di sangue; Come richiederla: I donatori dovranno presentarsi al proprio medico di medicina generale con il tesserino da donatore come attestazione della loro condizione di donatore periodico; Sospensione dalla donazione: Dopo aver ricevuto la vaccinazione, i donatori saranno sospesi dalla donazione per 48 ore, come previsto dalle linee guida ministeriali.

Obiettivo della Campagna

La vaccinazione antinfluenzale è un presidio fondamentale per proteggere la salute dei donatori e della comunità. L’influenza stagionale può causare complicazioni serie, in particolare nelle persone vulnerabili. La vaccinazione contribuisce a mantenere in buona salute i donatori, fondamentali per la disponibilità continua di sangue e per il buon esito delle attività trasfusionali.

Sensibilizziamo tutti i donatori sull’importanza della vaccinazione, per garantire una protezione efficace contro l’influenza e un contributo sicuro e continuo alla salute pubblica.