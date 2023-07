Avis Marsicovetere. Lo sport è vita, Avis per lo sport, Avis per la vita

Con la scorsa comunicazione abbiamo evidenziato come il mondo Avis non sia solo legato alle donazioni di sangue.

In questa estate, e non solo, la nostra Associazione è impegnata in prima linea nella promozione del dono, della solidarietà, di stili di vita sani, con un occhio particolare rivolto al mondo dello sport, quale ambito privilegiato con il quale interfacciarsi attraverso specifici progetti, portati avanti grazie all’impegno e al coinvolgimento di altre Associazioni e dei loro volontari.

AVIS MARSICOVETERE da sempre crede nei valori dello sport e nella attività fisica come ottimo metodo per avere una vita sana e felice. Lo sport è un bene prezioso, è educazione alla salute e influisce positivamente sulla qualità della vita. Lo sport per tutti è un elemento di unione e di aggregazione, si fonda sul rispetto e sulla partecipazione, non mira al risultato ad ogni costo ma ad una sana competizione. Lo sport per tutti è a misura di persona e tiene conto delle diversità e delle possibilità di ognuno. In più, è da sempre un elemento di unione e aggregazione che si fonda sul rispetto e sulla partecipazione.

Fare sport aiuta il proprio organismo, ci aiuta a stare bene. Donare il sangue aiuta gli altri a stare bene, ma puoi farlo solo se anche tu sei in buono stato di salute. Per questo donazione di sangue e attività sportiva hanno da sempre una stretta relazione. Chi fa sport, a tutti i livelli e di tutti i tipi, avendo una buona condizione di salute è il candidato ideale per la donazione di sangue. Inoltre, la donazione, anche per lo svolgimento di sport agonistici, non è controindicata. Con le giuste indicazioni mediche e mettendo in pratica alcuni accorgimenti è possibile praticare sport, anche a livello intenso, senza rinunciare al piacere della solidarietà.

Per tale ragione abbiamo accolto con entusiamo di sostenere, al momento, due manifestazioni sportive. La prima tenuta presso lo stadio ”A. Coviello” di Viggiano lo scorso 22 luglio, sponsorizzando, in occazione del Triangolare di Calcio ”Lo sport che Aiuta”, l’A.S.D. Viggiano Forze dell’Ordine, che ha partecipato insieme alle squadre di Vecchie Glorie e della Nazionale Italiana Sindaci alla manifestazione, devolvendo il ricavato alla #FondazioneTelethon. La seconda, si terrà il 25 e 26 agosto a Villa d’Agri in Piazza Zecchettin e sarà organizzata dalla Polisportiva Val d’Agri, che dimostra sempre di più il suo ruolo centrale nell’ hochey su prato lucano e, nel contempo, mostra la vicinanza al territorio. Al suo Presidente, Pino Abelardo, rivolgiamo già da ora il nostro ringraziamento per aver condiviso la nostra idea di sostenitore dell’evento ma anche di promuovere capillarmente sul territorio la cultura della “donazione di sangue, organi, tessuti e cellule”, e allo staso tempo caldeggi la cultura del volontariato e la partecipazione dei cittadini al benessere comune.

In tale occasione, Avis Marsicovetere, sarà presente in piazza con l’autoemoteca per una raccolta di sangue straordinaria. A tal proposito, ringraziamo in anticipo il Sindaco, Marco Zipparri, il suo vice, Giuseppe Molinari e tutta l’amministrazione, da sempre sensibile e vicina alla nostra Associazione.

Donare sangue in estate, inoltre, diventa particolarmente importante. Nei mesi di giugno, luglio e agosto si riduce drasticamente il numero dei donatori a causa delle vacanze. Molte persone sono invece malate e ricoverate in ospedale e senza il contributo disinteressato di molti volontari, queste persone non potrebbero sopravvivere. Il sangue è indispensabile in molte situazioni e non solo nel caso dei trapianti. Il numero degli incidenti è più alto in estate e ricordarsi di donare il sangue o il plasma prima di partire aiuta gli ospedali ad affrontare meglio queste spiacevoli situazioni.

Perciò, l‘AVIS Comunale di Marsicovetere, ha programmato per Sabato 29 luglio, dalle ore 7:30 alle ore 12:00, presso il punto di raccolta sangue al Kiris Hotel, una seduta di donazione sangue. Unisciti a noi, dona te stesso, dona speranza, dona vita.