Avis Marsicovetere: Il regalo di Natale che salva la vita: la donazione di sangue

Natale è periodo di gioia, di feste, lauti banchetti, e di regali. Ma il regalo più bello, quello più profondo, non si trova sotto l’albero: è donare se stessi, che sia il proprio tempo, la propria attenzione, il proprio impegno. E l’Avis di Marsicovetere si è sempre distinta in questo senso.

Ha da sempre sottolineato l’importanza di donare specialmente quando le festività si avvicinano o quando in estate la carenza di sangue si avverte maggiormente.

Promuovere la cultura della donazione tra i propri appartenenti e tra chi ancora non è un donatore è uno dei principali obiettivi della nostra associazione.

E’ questo il momento anche per i giovani volontari che stanno rientrando o che sono rientrati già in Val d’Agri per le festività natalizie di venire per Sabato 127 Dicembre dalle ore 7:30 alle ore 12:00, presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel a donare il sangue.

Apprezziamo molto quando i nostri giovani donatori, col loro sorriso, con la loro vitalità, col loro altruismo si uniscono ai donatori più longevi per valorizzare la donazione nei periodi di festa, donare tutti insieme è un modo per dire a chi è più sfortunato che loro ci sono e che saranno sempre al fianco di chi soffre.

L’invito alla donazione del sangue viene rivolto a tutti i cittadini in buona salute e di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Ricordiamo che per donare il sangue è necessario avere un peso non inferiore ai 50 Kg e che la mattina del prelievo è necessario presentarsi a digiuno; è possibile prendere un caffè, un the o un succo di frutta, ma non latte o cibi solidi.

Si fa presente che il giorno della donazione, ai sensi dell’art. 8 della legge 219 del 21/10/2005, il donatore ha diritto all’astensione dal lavoro per l’intera giornata lavorativa.

Come sempre sul sangue saranno effettuati approfonditi esami, che invieremo anonimamente all’indirizzo mail fornito dal donatore, garantendo anche un’azione di medicina preventiva.

Con le Festività Natalizie è anche il momento di incontrare i nostri volontari nella consueta festa di inizio anno. Quest’anno l’abbiamo organizzata per sabato 3 gennaio, dalle ore 20:00 presso il Salone delle Feste del Kiris Hotel. Ad allietare la serata sarà con noi la “Voce di Adriano”, un vero jukebox umano, capace di passare con puro talento da Battisti a Celentano, da De Andrè a Zucchero, regalando un viaggio nella storia della musica italiana; comicità e risate, invece, saranno garantite dallo spettacolo di Marco Cristi, volto di Zelig Off e monologhista tra i più apprezzati del cabaret napoletano, che regalerà ai presenti ilarità e leggerezza; i bambini saranno catapultati in un mondo magico con animazione ed una strana creatura verde che avrebbe un piano per mettere a tacere per sempre l’allegria natalizia, da scoprire assolutamente di chi si tratta.

Ricordiamoci che tra tutti i doni che si possono fare a Natale ce n’è uno che fa bene a tutti, a chi lo fa e a chi lo riceve: il sangue.

Chiediamo a voi tutti di estendere gli auguri alle vostre amate famiglie e a quanti dovessero trovarsi in condizioni di salute non buone. A tutti voi donatori un sentito GRAZIE per la straordinaria umanità e dedizione, perché anche quest’anno avete contribuito a scrivere la vostra e la nostra storia.

Buon Natale ed un anno nuovo all’insegna della solidarietà.