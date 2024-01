Avis Marsicovetere: il 21 gennaio aperti presso il nostro punto di raccolta per donare il sangue

Anche per gennaio l’Associazione Donatori Sangue di Marsicovetere prosegue la sua attività di raccolta sangue.

L’appuntamento per la donazione del sangue è per domenica 21 gennaio 2024, dalle ore 7:30 alle ore 12:00 presso il nostro punto di raccolta sangue al Kiris Hotel.

L’invito alla donazione è rivolto a tutti i cittadini in buona salute e di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Si ricorda che per donare il sangue è necessario avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chili ed è essenziale recarsi al prelievo a digiuno con l’eccezione di poter bere un caffè, un tè o un succo di frutta. Non è consentito ingerire latte e derivati.

Trascinati da un bel numero di nuovi iscritti giovani e non vogliamo richiamare tutti ad una cittadinanza attiva e a ribadire il senso più profondo della parola “donare”. Il pensiero va soprattutto ai giovani che dovranno essere affiancati e preparati per raccogliere un’eredità difficile, sia come nuovi donatori che come dirigenti dell’AVIS di domani.

Educare ragazze e ragazzi all’amore, alla non violenza e al rispetto, è l’impegno che ciascuno di noi ha il dovere di prendersi. “La vita è un dono prezioso che non va sprecato e noi donatori lo sappiamo benissimo. Il regalo che vorrei è proprio questo: vorrei vedere giovani e meno giovani imparare ad amarsi, a proteggersi, a non violare la dignità di nessuno” (Gianpietro Briola, presidente di AVIS Nazionale).

Negli ultimi due anni l’attenzione si è rivolta anche alle donazioni di plasma e per questo motivo è partito un progetto europeo che mira ad accrescere e rafforzare la raccolta di plasma in modo da garantire riserve adeguate di medicinali plasmaderivati nel territorio dell’Unione Europea. Per cui non ci sono donazioni di “serie A” o di “serie B”, e sia il sangue intero che il plasma sono indispensabili ai pazienti per terapie salvavita. La donazione di plasma è più “leggera” per l’organismo perché non comporta un abbassamento dell’emoglobina nel sangue e potrebbe essere più indicata per le donne, ad esempio, che generalmente presentano livelli più bassi rispetto agli uomini.

Come Avis di Marsicovetere, nell’anno appena trascorso, abbiamo avuto il piacere di ospitare molti donatori di plasma che hanno contribuito a raccogliere 62 sacche, con un incremento notevolissimo rispetto al 2022.

La donazione di sangue e plasma è un atto straordinario, che consente ogni giorno alla macchina del servizio sanitario di funzionare, di essere all’altezza dei bisogni. Perciò non dobbiamo perdere l’occasione di essere altruisti e di pensare al prossimo.

Per gli studenti diplomandi della Val d’Agri, il 2024, sarà importante per cogliere l’occasione di continuare e/o iniziare il percorso delle donazioni per poter partecipazione alle 5 Borse di Studio da 200€ messe a disposizione e di utilizzare i nostri canali social per scaricare il bando e il modulo di partecipazione.

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono sempre garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.