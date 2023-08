Avis Marsicovetere: i prossimi appuntamenti di agosto tra Donazione e Sport

Ci siamo, come già preannunciato nelle scorse occasioni, l’AVIS Comunale di Marsicovetere, ha pianificato per questo mese di Agosto altri due appuntamenti con le donazioni. Lunedì 21 agosto, dalle 7:30 alle ore 12:00, presso il punto di raccolta sangue al Kiris Hotel, è prevista una seduta di donazione Sangue e Plasma, mentre per Sabato 26 agosto, sempre dalle 7:30 a mezzogiorno, con Autoemoteca in Piazza Zecchettin nei pressi del Municipio 2, una donazione di sangue in occasione della due giorni organizzata dalla Polisportiva Val d’Agri all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale. Collaborare in modo innovativo e nel mondo dello sport per Avis Marsicovetere non è una novità e lo farà sempre con piacere, per stimolare la creatività e le idee dei giovani.

Come spesso ribadito, il bisogno di sangue e plasma non va in vacanza: perché è importante donare anche d’estate. Tra l’altro a mettere a dura prova le donazioni vi è il rischio di trasmissione del West Nile Virus.

Anche quest’anno, in tal senso, sono confermati i provvedimenti contenuti nel “Piano nazionale prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi 2020-2025” e diramato dal CNS. Per tale motivo, in fase di visita medica ante donazione, sarà necessario indicare al medico l’eventuale meta di vacanza o lavoro raggiunta negli ultimi 28 giorni.

In merito alla raccolta mista, sangue e plasma, del giorno 21 p.v. ci sarebbe inoltre da sottolineare che, da report del Centro Nazionale Sangue, i dati della raccolta del Plasma di luglio, nonostante il periodo delle vacanze, si confermano in trend positivo. Il divario con il 2022 si fa sempre più ampio. In Basilicata il dato di luglio, invece, è notevolmente col segno negativo (-26,4%), rispetto allo stesso mese dello scorso anno mentre è confortante il dato dei primi sette mesi del 2023 con un + 7,7% rispetto al 2022.

Da questo dato dovremmo trovare uno stimolo per migliorarlo costantemente.

Il giorno 26 Agosto, invece, il connubio Avis-sport rappresenterà un forte strumento di sensibilizzazione alle problematiche legate al fabbisogno di sangue e all’importanza di essere donatore. Sarà una particolare donazione di sangue organizzata dall’Avis di Marsicovetere con l’Unità di Raccolta Mobile. “Particolare” perché ci vede coinvolti in questa bella iniziativa della Polisportiva Val d’Agri e del suo Presidente, Pino Abelardo. Siamo grati a Lui per aver condiviso la nostra idea di sostenere l’evento, per promuovere sul territorio la conoscenza della “donazione di sangue e plasma”, e allo stesso tempo di caldeggiare la cultura del volontariato e la partecipazione dei cittadini al benessere comune attraverso il mondo dello sport.

Gli sportivi sono senza dubbio degli ottimi candidati alla donazione di sangue, grazie al loro stato di buona salute mantenuto dall’attività fisica costante. Il connubio Avis-sport rappresenta un forte strumento di sensibilizzazione alle problematiche legate al fabbisogno di sangue e all’importanza di essere donatore. Lo slogan “Chi ama lo sport ama la vita”, riassume al meglio il legame che dovrebbe esserci tra sport e donazioni.

Per questa occasione ringraziamo il Sindaco, Marco Zipparri, il suo vice, Giuseppe Molinari e tutta l’amministrazione, da sempre sensibili e vicini alla nostra Associazione.

Unisciti a noi, dona te stesso, dona speranza, dona vita.