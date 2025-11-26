Avis Marsicovetere: i principi etici dietro al gesto concreto della donazione

locali possono cogliere e sviluppare. Noi non dobbiamo imporre, ma mettere a disposizione di ciascuno un ventaglio di soluzioni che possano agevolare il proprio impegno sul rispettivo territorio», ma richiamare tutti ai valori di «gratuità e volontarietà della donazione di sangue ed emocomponenti».

Avis Marsicovetere c’è. C’è da 28 anni. Un ruolo prezioso che la nostra associazione e i donatori ricoprono per contribuire alla stabilità del sistema sangue della Regione Basilicata.

Il fine della nostra Associazione è “promuovere la donazione di sangue intero o di plasma, volontaria, periodica, associata, intesa come un valore umanitario universale ed espressione di solidarietà”. Tutta l’attività che svolgiamo sul territorio della Val d’Agri è contenuto nel nostro statuto.

Altrettanto importante per noi è continuare a difendere i principi etici che si nascondono dietro al gesto concreto della donazione di sangue o di plasma. Eccoli in 8 punti fondamentali:

Anonimato

L’identità del donatore e del ricevente sono gestite nel rispetto della privacy dagli operatori del Sistema trasfusionale e dalle associazioni di volontariato.

Libertà di scelta

La donazione del sangue è una scelta libera e consapevole.

Non-profit

Il sangue e gli emocomponenti non possono essere fonte di profitto; il valore di una unità di sangue/emocomponente è fissato in base agli oneri sostenuti per la raccolta, la preparazione, la qualificazione e la distribuzione dei prodotti sanguigni.

Gratuità

La donazione del sangue è gratuita e non può essere remunerata in alcun modo. In Italia la donazione a pagamento è perseguibile per legge in base all’art. 22 della legge 219/2005.

Igiene

Per ogni donatore, il materiale utilizzato per il prelievo è sterile e monouso.

Sicurezza

La gratuità, la visita pre-donazione ed i test diagnostici effettuati assicurano la sicurezza dei prodotti trasfusi ai malati e la tutela dello stato di salute dei donatori.

Qualità

Il rispetto delle buone pratiche e i numerosi controlli sui materiali utilizzati garantiscono la miglior qualità dei prodotti trasfusionali.

Periodicità

Il sangue di donatori periodici rappresenta una garanzia di affidabilità e sicurezza per il ricevente nonché certezza di approvvigionamenti. Il donatore periodico è controllato dal punto di vista medico, in quanto sottoposto ad accurate visite e attenti controlli sul sangue.

I valori etici sopra visti, ci danno la misura di come e quanto la donazione di sangue rappresenti una scelta libera e consapevole di esercizio di senso civico e di cittadinanza attiva. Alla base di ciò sussistono l’attenzione verso il prossimo, la solidarietà e l’importanza del volontariato, valori oggi più che mai attuali da riscoprire e valorizzare.

Per toccare con mano tale realtà e soprattutto se non la conosci ti invitiamo alla prossima donazione di sangue prevista per Domenica 30 novembre dalle ore 7:30 alle ore 12:00, presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel. Ti aspettiamo. Diventa donatore anche tu. Iscriviti alle nostre pagine di Facebook e Instagram, seguiteci e raccontateci delle vostre esperienze in Avis.