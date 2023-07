Avis Marsicovetere, giovani e donazione sangue: un’estate da protagonisti

Estate, è tempo di aria aperta, di mare e vacanze ma per i giovani è soprattutto il periodo per trovare, dopo gli impegni scolastici e/o di lavoro, il momento giusto per lo svago e per tante attività ludiche e sportive.

Già da qualche tempo la Consulta Giovani Regionale di Avis ha iniziato un percorso di condivisione per attività collegate alla pratica sportiva, all’escursionismo ed al tempo libero.

Oltre a tutto questo, però, L’Avis Comunale di Marsicovetere invita proprio i giovani a mettersi in gioco. Un gioco talmente importante che può salvare tante vite: “Donare il sangue e il plasma”, che sono indispensabili fonti di vita. Servono a curare numerose patologie e a garantire la sopravvivenza di molte persone. Ogni giorno.

Siamo la più grande associazione del dono in Italia e, col coinvolgimento di tanti, abbiamo raggiunto tale obiettivo grazie alla solidarietà di moltissimi volontari. Ogni anno i nostri donatori offrono un insostituibile apporto al sistema trasfusionale e alla sopravvivenza di numerosi pazienti.

A dare risalto a quanto AVIS fa, il 13 luglio, la sala stampa della Camera dei Deputati ospiterà la conferenza dal titolo “Giovani e donazione: il coraggio di fare la propria parte anche d’estate”, un evento, promosso dall’On. Maria Elena Boschi in collaborazione con la nostra associazione. Sarà l’occasione per presentare i più recenti dati sulle raccolte di sangue e plasma.

Ampio spazio sarà dedicato all’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni in una stagione, quella estiva, solitamente caratterizzata dalla possibile carenza di donazioni.

Per i giovani, inoltre, ma non solo per loro, hanno preso il via le iscrizioni alla Scuola Nazionale di formazione AVIS. Fino al 16 luglio è possibile inviare le candidature per prendere parte alla 9ª edizione del progetto che, ormai da tempo, la nostra associazione conduce in collaborazione con la Fondazione Campus. Ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei partecipanti su temi come la gestione manageriale negli ambienti non profit, le pubbliche relazioni, la comunicazione e le questioni legate al mondo avisino e al sistema sangue in Europa. Fino al 16 luglio 2023 è possibile inviare la propria candidatura scrivendo, tramite la propria sede di appartenenza, un’email all’indirizzo selezioneavis@fondazionecampus.it : la richiesta dovrà essere accompagnata da una lettera di referenze a cura del presidente sull’impegno in AVIS del candidato.

Infine, altra nobile attività sponsorizzata da AVIS sarà un appuntamento che vuole valorizzare ancora di più i sentimenti di fratellanza e di amicizia, unendoli all’importanza della pratica sportiva come esempio di corretti stili di vita. Stiamo parlando della San Francesco Marathon 2023 , la corsa che lungo Assisi, Spello e Cannara toccherà tutti i luoghi legati al Santo Patrono d’Italia. Avis parteciperà come sponsor etico all’iniziativa, un modo per ribadire ancora una volta quanto la solidarietà e gli stili di vita sani siano principi cardine dell’impegno di tutti i donatori.

L’evento, che comprenderà al suo interno altre iniziative collaterali, culminerà con la maratona il 5 novembre 2023 che attraverserà i luoghi più suggestivi del territorio prima di concludersi sulla spianata della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.

CON NOI …SI PUÒ FARE DI PIÙ!

AVIS non è solo donazione di sangue.

È un mondo attivo con tanti progetti che prendono vita grazie all’altruismo dei volontari.

Se vuoi, c’è posto anche per te!

L‘AVIS Comunale di Marsicovetere ha programmato per domenica 16 luglio, dalle ore 7:30 alle ore 12:00, presso la propria sede al Kiris Hotel, una seduta di donazione sangue. Unisciti a noi, dona te stesso, dona speranza, dona vita.