Avis Marsicovetere: Estate 2024, per chi è nel bisogno e per il tuo benessere…Dona il tuo sangue

Con l’estate che avanza e per chi va in vacanza, è possibile donarlo in uno dei 278 servizi trasfusionali, nei punti di raccolta ospedalieri di tutta Italia o in una delle tante unità di raccolta allestite.

E’ bene fare un ripasso generale e ricordare che si può donare il sangue se si ha un peso corporeo superiore ai 50 chili, si conduce uno stile di vita sano e si ha un’età compresa tra 18 e 65 anni. Chi desidera diventare donatore dopo i 60 anni, può presentare richiesta e ricevere l’idoneità a discrezione del medico responsabile della selezione. È possibile continuare a donare fino al compimento del 70° anno, previa valutazione del proprio stato di salute.

Oltre 1 milione e mezzo di persone donano il sangue in Italia. A confermarlo sono i dati, relativi al 2023, diffusi dal Ministero della Salute che, lo scorso anno, ha registrato un aumento di oltre 280mila iscritti alle associazioni per la donazione rispetto al 2022.

Il 14 giugno scorso, in tutto il mondo si è celebrata la Giornata mondiale dei donatori di sangue che, istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, punta sempre a sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle donazioni di sangue e plasma.

Stando invece ai dati forniti dal Ministero della Salute, le donazioni effettuate lo scorso anno in Italia sono state 3.019.471, di cui 455mila in aferesi (cioè il processo di separazione dei componenti cellulari e solubili del sangue, che offre la possibilità di donare esclusivamente plasma o piastrine). Inoltre, si sono registrate nel 2023 circa 2,8 milioni di trasfusioni, che corrispondono a circa 5,4 operazioni in media al minuto.

Proprio in virtù di questi numeri e delle criticità che l’estate porta con sé, l’Avis di Marsicovetere, invita i suoi associati e i nuovi donatori a recarsi al nostro PdR Sangue presso il Kiris Hotel, domenica 7 luglio 2024, dalle 7:30 alle 12:00, per contribuire nella raccolta di sacche indispensabili per il trattamento di numerose condizioni patologiche, chirurgiche e mediche, traumatiche ed oncoematologiche.

Con la stagione estiva si adottano anche le misure di prevenzione per il 2024 per il West Nile Virus.

Ad ogni seduta di donazione ci sarà un aggiornamento costante dei provvedimenti disposti dal Centro nazionale sangue per contrastare il rischio di trasmissione del virus per via trasfusionale.

Tra le misure di prevenzione, si raccomanda in primis di effettuare il test WNT NAT come alternativa alla sospensione di 28 giorni dalla donazione per i donatori che abbiano trascorso anche solo una notte in una delle aree che diventano oggetto delle misure di contenimento.

Al momento le province interessate al contenimento sono: Chieti, Modena, Parma, Ferrara e Ravenna.

ll virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione inglese di West Nile Virus) è un Arbovirus che può infettare l’uomo a seguito della puntura di zanzara infetta. L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi asintomatica; nel restante 20% dei casi i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale.

La nostra équipe medica, sempre attenta, nel corso della visita si assicurerà degli spostamenti dei donatori per osservare le disposizioni ricevute da Centro Nazionale Sangue.

Si è conclusa la prima edizione del Bando relativo all’assegnazione di 5 Borse di Studio per i neo diplomati delle scuole superiori di II grado della Val d’Agri è tempo di raccogliere le richieste di partecipazione. I giovani interessati hanno tempo fino al 20 luglio per trasmettere la domanda, corredata da documenti di identità valido e l’autocertificazione dei dati presenti, all’indirizzo avismarsicovetere@libero.it o presentandola presso la nostra sede (C.da Case Rosse Viggiano c/o Kiris Hotel).

Raggiungere il diploma di maturità è una tappa fondamentale del percorso di uno studente, ma anche della vita in generale. Oltre che chiudere un lungo ciclo di studio, il diploma rappresenta anche il primo passo verso il mondo degli adulti.

Un ringraziamento alle ragazze ed ai ragazzi per la sensibilità che hanno mostrato nell’accostarsi al mondo della donazione del Sangue e del Plasma e per aver dato il loro prezioso contributo a chi è nel bisogno.