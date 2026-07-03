Avis Marsicovetere: è tempo di richieste urgenti di sangue

E’ di queste ultime ore la comunicazione che arriva dalla Dr.ssa Maria Pafundi, direttrice del Centro regionale sangue Basilicata, che segnala una stringente necessità di unità di sangue di gruppo 0 Positivo con fenotipo specifico ccDEE e in seconda scelta CcDEE e CCDEE.

Sensibilizziamo tutti a verificare sul proprio tesserino se doveste rientrare in queste caratteristiche specifiche e di recarsi a donare presso la propria sede di raccolta oppure di recarsi giovedì 9 luglio, dalle 07:30 alle 11:30, presso il Punto di Raccolta di Avis Comunele di Marsicovetere, al Kiris Hotel, per Donare il Sangue ma con la possibilità di donare anche il Plasma, al fine di garantire la copertura delle terapie in corso.

Di solito il popolo lucano, in questi frangenti, è ben consapevole del gesto che deve compiere. Gesti di solidarietà che dimostrano sempre il profondo senso di comunità e responsabilità che caratterizza il nostro territorio.

La dr.ssa Pafundi già in passato ha avuto parole di elogio per i volontari donatori si sangue e plasma: “Vorrei rivolgere un ringraziamento a tutti i donatori periodici, ai cittadini che hanno donato per la prima volta, che sono stati tantissimi, superando la paura dell’ago, alle associazioni di volontariato Avis e Fidas per l’assiduo impegno, ai collaboratori e al personale sanitario che con il lavoro di squadra hanno consentito di superare criticità e agli organi di stampa per aver divulgato l’appello… Voglio ricordare che bisogna continuare a donare prenotando la vostra donazione presso i servizi trasfusionali e le sedi Avis e Fidas. Con la donazione -conclude la direttrice Pafundi- oltre al gesto di solidarietà si tiene sotto controllo il proprio stato di salute visto che contestualmente viene fatto uno screening approfondito”.

Molta Avis Basilicata, invece, scorre nelle vene di un nostro conterraneo. Un lucano che è stato per anni Presidente Regionale dell’associazione e poi è stato eletto su proposta di Giampietro Briola, Presidente Nazionale, a ricoprire la carica di Segreterio generale dell’Avis. Stiamo parlando dell’avv. Rocco Monetta, che tanto si è adoperato per portare anche la nostra regione alla visibilità nazionale. E’ stato chi ha anche rivendicato il fatto di essere stato una voce critica nello scorso mandato all’interno della Consulta dei presidenti e nei rapporti con l’esecutivo nazionale, soprattutto quando vedeva non valorizzate abbastanza o a volte non tenute in debita considerazione ‘le specificità dei territori.

Solo che ha ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni dagli incarichi nazionali perchè non condivideva l’impostazione che l’Associazione stava assumendo nel passaggio tra la precedente e l’attuale governance. Per non disperdere energie dovute a vicende riferite al passato, per senso di responsabilità verso l’Associazione e per contribuire a preservarne l’unità e la serenità interna, ha scelto di fare un passo indietro dagli incarichi nazionale, mantenendo immuitato però l’impegno come socio e volontario della sua Avis comunale.

Da parte di Avis Marsicovetere un ringraziamento per tutto ciò che hai seminato, per la tua competenza, per il tuo attaccamento al mondo associativo Avis, per la tua proverbiale sensibilità che ti ha sempre contraddistinto. Grazie Rocco.