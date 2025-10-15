Avis Marsicovetere: Donazioni in calo. Un appello a Donare

“Tutto scorre”, panta réi, diceva il filosofo greco Eraclito.

Questo principio, secondo cui l’essenza delle cose è il movimento, potrebbe avere nel sangue il suo simbolo per eccellenza.

Il sangue costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. Nel nostro organismo ne circolano, in media, 4/5 litri.

Al suo movimento e alla sua efficienza è legata la nostra vita e la vita di tanti è legata alle donazioni del Sangue e del Plasma di tanti volontari.

I dati dei primi nove mesi del 2025 in Avis Marsicovetere non certo paragonabili a quelli dello steso periodo dello scorso anno: 140 donazioni e 28 nuovi donatori in meno. Un dato legato anche agli stop imposti nei mesi a ridosso della stagione estiva dalla direttrice del Centro regionale sangue Basilicata e che hanno distolto l’attenzione di quanti si adoperano ciclicamente a compiere un gesto volontario e di aiuto ai bisognosi di Sangue.

La presenza di Avis Marsicovetere da circa 28 anni sul territorio ha costruito radici profonde coi donatori. Radici che continuano ad allungarsi ed a rafforzarsi. Non si tratta solo di un legame formale ma di una vera e propria “amicizia” che porta con sè scambi di esperienze (ora anche atraverso i nostri canali social), sostegno reciproco e la condivisione di idee per tentare di avvicinare sempre più persone alla donazione di sangue o plasma.

Bisogna rinnovare l’impegno comune a diffondere la cultura del dono, creando un ponte tra comunità unite dagli stessi valori. Donare è giusto, migliora noi e ciò che ci circonda.

Sabato 18 ottobre dalle ore 7:30 alle ore 12:00, presso il nostro PdR, al Kiris Hotel, oltre alla donazione del Sangue, tornano anche le sedute di donazione del Plasma.

“Aprire le braccia verso gli altri è importante , tendere la mano è fondamentale. L’Avis di Marsicovetere vi aspetta, perchè donare è un gesto semplice ma potente”.

Diffondere il valore fondamentale della donazione e sensibilizzare le nuove generazioni sono da sempre i nostri obiettivi prioritari e ci vedono impegnati quotidianamente per il prossimo.

Considerata anche la necessità di un ricambio generazionale invitiamo tutti anche i giovani a donare il sangue, affinchè possano superare timori ed esitazioni nel compiere un gesto dal profondo valore etico e sociale.

Abbiamo pubblicato, anche recentemente, i requisiti che ci vogliono per donare il sangue o il plasma, ma purtroppo non sempre si può donare il sangue. Esistono alcune condizioni per cui non è possibile donare per le quali bisogna che trasacorra un tempo prestabilito per farlo. Ecco l’elenco con l’indicazione dei giorni di “fermo”. Per poter donare il periodo indicato deve essere completamente trascorso.