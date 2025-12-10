Avis Marsicovetere: Donazioni in calo, c’è bisogno di tutti

E’ l’AVIS nazionale a lanciare l’allarme. In una lunga intervista a Il Sole 24 Ore, il presidente Nazionale Oscar Bianchi ha parlato dei numeri che stanno caratterizzando l’anno in corso. Ha effettuato un’analisi della situazione attuale, con numeri che evidenziano una tendenza al ribasso anche per quel che riguarda i globuli rossi, per i quali il nostro Paese è comunque autosufficiente da tempo.

«Sull’autosufficienza di plasma l’Italia non può più permettersi rallentamenti. Per raggiungere questo obiettivo servono interventi strutturali e la piena valorizzazione del ruolo delle associazioni, perno operativo della raccolta».

Ma come si può invertire la tendenza? Sulla disponibilità di donatrici e donatori il presidente non ha dubbi, ma per aumentarli occorrono «una rete più ampia di punti raccolta attrezzati e organizzati, soprattutto associativi, così da sgravare gli ospedali e lasciare che i sempre meno medici dedichino il loro tempo prezioso alla cura; una strategia nazionale d’investimento su cui stiamo lavorando insieme alle istituzioni, che possa garantire un risparmio alla spesa pubblica; campagne coordinate e strutturate, sviluppate insieme al sistema pubblico. Dobbiamo poi ricordarci che la legge consente di donare il plasma molto più spesso del sangue intero: questa è una potenzialità straordinaria che il Paese non sta sfruttando e AVIS da sola non può colmare questo gap».

Inoltre, come ogni anno, il 5 dicembre si è celebrata la Giornata mondiale del volontariato ed anche in questo contesto si registrano, dall’ultimo report dell’ISTAT, meno volontari organizzati, però crescono quelli attivi su più fronti.

Dati che non aiutano a crescere in solidarietà ed altruismo, perno fondamentale di ogni associazione.

Avis Marsicovetere, da sempre impegnata, avverte delle lievi flessioni sia in termini di donazioni e sia in termini di nuove leve da avvicinare alle donazioni di Sangue e Plasma.

Il prossimo appuntamento per la doppia seduta è previsto per Giovedì 11 Dicembre dalle ore 7:30 alle ore 12:00, presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel.

Ci stiamo avvicinando al Santo Natale e quale regalo più bello, se non la donazione di sangue o plasma per aiutare chi ha tanto bisogno di trasfusioni per regalare un sorriso in questo periodo di festa. Il miglior momento dell’anno per farlo.

Ogni anno, durante il periodo natalizio, ci troviamo a fare regali ai nostri cari: qualche volta sono oggetti, altre volte esperienze. Ma raramente ci fermiamo a pensare che il regalo di Natale più bello non è qualcosa che si può acquistare, ma un atto di solidarietà che può cambiare la vita di qualcuno. Pensate a quante persone, proprio durante le feste, aspettano una trasfusione per sopravvivere. Il loro Natale potrebbe dipendere da una donazione di sangue.

Immaginate una famiglia che, invece di godersi il calore delle feste, sta affrontando una dura battaglia contro una malattia. Un genitore in ospedale, un figlio che lotta per la vita, una persona che ha bisogno di un trapianto di organi. Per queste persone, il regalo di Natale più bello potrebbe essere la vostra donazione.

La bellezza del dono del sangue è che non si esaurisce in un solo gesto, ma continua a vivere anche dopo che lo fai. Ogni donazione può salvare fino a tre vite, e il regalo di Natale più bello è quello che si moltiplica. È un dono che va oltre la tradizione natalizia: non è solo una promessa, ma un atto che ha un impatto tangibile nella vita di chi ne ha bisogno.

Pensate al primo regalo di Natale mai fatto nella storia. Una leggenda narra che il primo dono fu portato dai Re Magi al Bambino Gesù: oro, incenso e mirra, simboli di ricchezza e speranza. Oggi, il regalo più bello che possiamo fare non è un oggetto, ma qualcosa che va ben oltre: la speranza di una vita salvata grazie alla nostra generosità. Non c’è regalo più grande, soprattutto a Natale, che possa offrire una nuova possibilità di vita a chi ne ha più bisogno.

Anche se non potrai vedere la persona che riceverà il tuo sangue, immagina quella persona a casa, circondata dai suoi cari, grazie al tuo gesto. Questo è il regalo che può cambiare la vita.

Ogni anno, milioni di persone ricevono un dono di Natale che non si aspettavano: una nuova possibilità di vita. E tu, quest’anno, cosa regalerai? Un sorriso? Un abbraccio? Oppure la possibilità di vivere?