Avis Marsicovetere: donazione sangue, un obiettivo prioritario

Promuovere la donazione di sangue è da sempre tra gli obiettivi prioritari di Avis Marsicovetere. Da sempre sul territorio, da sempre a fianco di chi ha bisogno, da sempre dalla parte dei donatori. Da 28 anni, PRESENTI.

Alla trasmissione radiofonica “Progetto benessere” in onda su Rai Radio 1, lo scorso 5 marzo, il presidente di Avis Nazionale dice: «La donazione è un qualcosa che ormai fa parte della nostra cultura, un’abitudine ben consolidata – spiega Oscar Bianchi – tutto questo però non deve portarci a darla per scontata. Occorre accrescere sempre più la consapevolezza su quanto prezioso sia intraprendere questo percorso».

E iniziare a donare è semplicissimo: «Occorre aver compiuto 18 anni, pesare almeno 50 kg e condurre uno stile di vita sano. Al di là di tutto questo, sarà poi soltanto il medico a stabilire l’idoneità a seguito della visita e degli esami di rito che bisogna effettuare».

Eppure molta gente ancora non intraprende questo percorso per paura: «La nostra responsabilità è proprio questa – spiega Bianchi – far capire in cosa consiste la donazione, quanto sia sicura e soprattutto fondamentale per pazienti e attività ospedaliere. Non esistono donazioni di Serie A o Serie B, quindi serve sempre più consapevolezza da parte delle persone: il compito di associazioni come AVIS è far sì che questa consapevolezza sia sempre più forte».

È necessario che questo atto di generosità e solidarietà diventi una pratica sempre più diffusa, di routine.

Nei primi due mesi di questo 2026 abbiamo avuto dei risultati molto incoraggianti, rispetto a qualche calo riscontrato lo sorso anno. Vorremmo tanto fare di più e coinvolgere di più le scolaresche, i giovani e quanti sono ancora restii a donare il sangue o il plasma ma non ci è possibile andare oltre le disposizioni che di volta in volta vengono emanate dagli organi superiori o dal CRS Basilicata.

Una di queste è la comunicazione per il nuovo orario che verrà adottato già dalla prossima seduta di Donazione Sangue che sarà prevista per Giovedì 12 Marzo, presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel. Infatti si donerà dalle 7:30 alle 11:30. Pertanto, Non si potranno accettare donatori oltre tale orario. Il nostro dispiacere è tanto ma stiamo cercando nuove soluzioni per accontentare i nostri donatori assidui affinchè possano effettuare le loro donazioni ed ai nuovi che vogliono accostarsi a tale nobile pratica.

Dobbiamo fare ogni sforzo, insieme, istituzioni e associazioni, coinvolgendo scuole

e società civile, per promuovere la donazione soprattutto tra i giovani. Perché donare il sangue è un grande regalo per chi lo riceve ma allo stesso tempo è un arricchimento per chi dona.

Soprattutto in un momento così particolare della vita del pianeta, donare a beneficio della propria e altrui salute va di pari passo con il senso di responsabilità nei confronti di temi correlati al benessere, quali equità e universalità delle cure, collettività, comunità, socialità, fiducia, connessioni, altruismo.

Con il motto “Il nostro modo di dare una mano è stendere il braccio” si vuole enfatizzare il contributo che i donatori offrono per salvare vite umane e migliorare la salute di altre persone.

Perciò dobbiamo ringraziare i donatori volontari non remunerati e far crescere la consapevolezza della necessità di donazioni di sangue regolari per assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità del sangue e dei prodotti derivati per i pazienti che ne hanno bisogno. È un gesto di solidarietà che aiuta a salvare milioni di vite ogni anno, a

fare interventi chirurgici complessi e a curare pazienti con malattie gravi e croniche.