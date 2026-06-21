Avis Marsicovetere: donare il sangue, necessario come il… pane

Il Sangue e il Pane. Due elementi che accompagnano da sempre la storia dell’Uomo sul nostro pianeta, ma un solo fondamento su cui l’umanità deve “contare” per la sopravvivenza.

Il sangue viene spesso definito il dono della vita a causa del suo ruolo vitale nel sostenere la vita umana e nel promuovere la buona salute. Il pane è sinonimo di cibo. Per millenni è stato l’alimento basilare degli abitanti di gran parte del pianeta ed ha assunto un enorme valore non solo come prodotto alimentare, ma anche come elemento della cultura.

Un binomio che per questo mese di giugno va a braccetto, sia per l’avvento dell’estate e l’inizio delle vacanze e sia perchè, dopo il lungo attendere nei campi, è il momento della trebbiatura.

Raccolte maggiori di sangue e di grano, che permetteranno a tanti di avere giovamento della loro produzione.

Per il Sangue, si sa, che in estate le scorte diminuiscono sempre nel numero per tanti fattori. La donazione è utile farla più che negli altri mesi. La grande ondata di caldo che stiamo vivendo da qualche anno non deve fermare le donazioni di sangue e plasma. Nei mesi di giugno, luglio e agosto si intensificano le campagne di sensibilizzazione alla donazione di sangue. Il motivo principale è che, in questi mesi dell’anno, si riduce drasticamente il numero dei donatori a causa delle vacanze.

Proprio a causa degli spostamenti verso le destinazioni di vacanza, si rischia di interrompere le regolari donazioni, mentre c’è una maggiore richiesta di trasfusioni, spesso in concomitanza con un aumento degli incidenti stradali o alla necessità di trasfusioni a causa della calura.

Tra l’altro, per donare il sangue in estate non ci sono controindicazioni. Il segreto è quello di garantirsi un’idratazione abbondante e un’alimentazione leggera, sia prima che dopo la donazione.

Donare sangue vuol dire donare vita, ma anche beneficiare di un’importante opportunità di prevenzione gratuita attraverso i controlli e gli esami previsti per ogni donazione.

Perciò, prima di partire… dona! Inizia l’estate con un gesto che fa davvero bene. Donare il sangue prima delle vacanze è un modo concreto per assicurare il supporto a chi ne ha bisogno, anche mentre tu ti godi il meritato relax. Perché donare è: Un modo per sentirti bene… anche in vacanza!

L’altra campagna di sensibilizzazione è l’adesione da parte di Avis Comunale di Marsicovetere alla campagna “Pane per la Vita” – Progetto Plasma. iniziativa suggerita dalla nostra Avis Regionale che mira coinvolgere a coinvolgere i panifici e le attività da forno dei territori comunali tramite la distribuzione di buste di carta personalizzate AVIS. L’obiettivo è rafforzare la sensibilizzazione alla donazione di plasma nei contesti quotidiani e ad alta frequentazione.

Pertanto, a breve, nel Comune di Marsicovetere e dintorni, nei punti vendita che aderiscono al progetto, il pane e gli altri prodotti da forno verranno imbustati nei sacchetti Avis, garantendo conservazione ottimale, freschezza e qualità del prodotto, nel segno della solidarietà altrui.

Vi aspettiamo, dunque, il 25 GIUGNO presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel, dalle 07:30 alle 11:30 per Donare il Sangue che è appunto un gesto gratuito di solidarietà ed altruismo nei confronti degli altri. Ricordiamo, inoltre che la donazione è indolore, è sicura per il donatore e per il ricevente, è semplice e richiede poco tempo.