AVIS Marsicovetere, celebra la “Giornata mondiale del Donatore”

In occasione del 14 giugno anche l’Avis di Marsicovetere la celebra. La nostra associazione non è mancata all’appuntamento e, per l’occasione ha già organizzato una seduta di donazione del sangue, Domenica scorsa 12 Giugno.

Con la disponibilità e la condivisione degli intenti anche il luogo che ospita la nostra sede al Kiris Hotel e quello che ospita la delegazione Municipio2 di Villa d’agri, saranno illuminati di rosso, il colore della donazione del sangue.

Il ringraziamento va a chi si mostra sensibile a tali eventi, al Presidente Tropiano, al Sindaco Zipparri che da sempre ci sono vicini.

E’ già un lustro che la nostra associazione ha finalmente trovato una bella “casa”, “Una nuova sede (più funzionale della precedente)” e sono cinque anni che, grazie al senso altruistico, i soci volontari che fanno capo a questa sede sono in aumento e che provengono anche da comuni e contrade limitrofi che sono privi di sede Avis. L’obiettivo è quello di accrescere la cultura della donazione e di rafforzare la raccolta di sangue, in sintonia con i Centri di raccolta regionali. Sono proprio le struttura ospedaliere a richiedere quotidianamente il sangue necessario per cure e prestazioni rivolte ai degenti.

In occasione della Giornata del Donatore è doveroso lanciare un appello a tutti, anche in vista dell’estate. I numeri sono allarmanti alla luce della carenza di sangue come conseguenza della pandemia. In estate la situazione è più delicata anche a causa di incidenti stradali, a volte gravi, con conseguenze delicate per i passeggeri. Chiediamo uno sforzo ai più giovani in quanto l’età media dei donatori aumenta e scarseggiano volontari tra i 18 e i 30 anni. Per questo diamo un nuovo segnale importante della crescita dell’impegno civico e sociale delle comunità della Val d’Agri.

Unisciti a noi, diventa donatore. Ti aspettiamo.

La Presidente

Marta Binetti