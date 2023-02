AVIS Marsicovetere: 25 anni e sentirsi giovani. Nuova donazione il 2 marzo

20 FEBBRAIO 1998 – 20 FEBBRAIIO 2023.

25° Anniversario “per l’impegno profuso nel promuovere l’educazione al dono del sangue e i valori di solidarietà”. Così recita l’attestato di riconoscimento che la presidente dell’Avis Provinciale di Potenza, Elena Nolè, ha voluto riservare ad Avis Comunale di Marsicovetere.

25 anni fa, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Villa d’Agri, si costituiva ufficialmente l’Associazione Avis di Marsicovetere, anche se l’effettiva attività di donazione sangue era iniziata molti anni prima.

20 sottoscrittori, 20 volontari, madrine e padrini, che hanno tenuto a battesimo ciò che da 5 lustri contribuisce a migliorare la vita di tanti, raccogliendo sacche di sangue o plasma, elementi fondamentali per chi lotta ogni giorno per la vita.

“Ricordo ancora oggi i loro volti, i loro sguardi e, per queste ragioni, voglio ricordarli proprio in una ricorrenza come questa, molto importante per noi tutti. Sono: La Greca Luigi, Ielpo Domenico, Spina Giuseppe, Gattulli Antonio, Berardone Salvatore, Falvino Carmela, Calandriello Rocco, Spolidoro Domenico, Giorgio Marrano Tommaso, Golisciano Pasquale, Dandrea Antonio, Prestera Roberto, Paradiso Rocco (che ci ha lasciati in eredità tracce luminose delle sue grandi virtù), Russo Marinella, Gerardi Giacomo, Savino Michele (Tessera n. 1), Calandiello Mariangela, Leone Irene, Catalano Giulio e Zottarelli Antonio.

Tutti loro erano e sono accomunati da tre sostantivi importanti nella vita di un donatore, che sono serviti, tra l’altro, ad avvicinare al nostro mondo tantissime persone: Volontariato / Associazione / Donazione.

In maniera sintetica ecco quale è il loro significato che accomuna tutti noi:

VOLONTARIATO

significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio. Per alcuni, fare volontariato è una scelta di vita, per altri una vocazione, per altri ancora un modo per dare qualcosa, non solo agli altri, ma soprattutto a se stessi.

ASSOCIAZIONE ETS (ONLUS)

associazioni, enti o cooperative che a vario titolo operano sul territorio nazionale e internazionale. Sono enti di carattere privato che, in base allo statuto o all’atto costitutivo, svolgono la loro attività per finalità esclusive di solidarietà sociale

DONAZIONE

negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l’altra, il donatario, senza conseguire un corrispettivo.

Queste le parole cruciali grazie alle quali ci fanno sentire famiglia e comunità unita con disinteresse ed al solo fine di dare speranza di vita e di felicità ai donatari.

Questi possono essere persone malate o fragili per diverse motivazioni (es. problemi psichici, familiari lavorativi) e che hanno a volte anche bisogno solo di un sorriso o di un incoraggiamento o di una conversazione per dare vitalità alla loro esistenza.

Questo ultimo anno di gestione ci ha visti organizzare e attuare in primis sedute di raccolta di sangue intero e plasmaferesi nonché importanti progetti ed eventi con lo scopo di fare proselitismo ed incrementare la raccolta e l’iscrizione di nuovi soci.

Questi i numeri dell’anno 2022:

N. 680 donazioni di Sangue Intero;

N. 30 di plasmaferesi;

TOTALE RACCOLTA: 710

Dati molto importanti, tra i più elevati della nostra AVIS.

L’andamento delle donazioni di sangue/plasma comunque in questo triennio è stato caratterizzato principalmente dall’effetto COVID che ha frenato non poco le raccolte.

Il 2022, nonostante il persistere della pandemia, con la quale stiamo ancora convivendo marginalmente, pur avendo generato situazioni critiche ai fini della organizzazione delle raccolte avendo dovuto rispettare i requisiti e le regole previste dalle norme COVID19, ha visto, tuttavia, un incremento di donazioni.

La risposta dei nostri associati dunque è stata positiva anche in questo periodo di rischio e timore.

Nel 2020 n. 596

Nel 2021 n. 679

Nel 2022 n. 710

838 Soci donatori al 31/12/2022 (n. 822 nel 2021) e n. 45 Soci nuovi iscritti. Alcuni persi per strada in quanto hanno lasciato per limiti di età o per indisponibilità ed alcuni che sono passati a miglior vita, ai quali esprimo ancora oggi un sentito ringraziamento per quello che hanno saputo dare e fare per la nostra Associazione.

Però Marsicovetere e dintorni ha tutte le potenzialità per fare di più e per questo che preghiamo sia i soci effettivi ad essere più costanti ed a rispettare, salvo impedimenti, la tempistica minima prevista fra una donazione ed un’altra (tre mesi per gli uomini e 6 mesi per le donne) e sia tutti coloro che non sono ancora donatori ad avvicinarsi al gesto della donazione”.

Ti aspettiamo, dunque, alla seduta di donazione che si svolgerà giovedì 2 marzo, dalle ore 7:30 alle ore 12:00 presso la nostra sede al Kiris Hotel.

La Presidente

Marta Binetti