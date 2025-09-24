Aviosuperfici lucani, Aliandro presenta mozione in Consiglio

È stata presentata oggi in aula del Consiglio Regionale della Basilicata la mozione presentata dal Capogruppo di Forza Italia, Gianuario Aliandro, per la “valorizzazione e il rilancio delle aviosuperfici di Grumento Nova e Pisticci Mattei”.

“La Basilicata ha due infrastrutture aeronautiche strategiche che rappresentano un’opportunità unica per lo sviluppo del territorio”, ha dichiarato il Consigliere Aliandro. “L’aviosuperficie di Grumento Nova, operativa da oltre 45 anni con centinaia di movimenti annuali, e quella di Pisticci, che necessita di riattivazione, possono diventare veri e propri asset regionali per l’aviazione leggera nel Mediterraneo centrale”.

“Serve un piano strategico integrato che coinvolga enti pubblici, privati, amministrazioni comunali e il mondo imprenditoriale per trasformare queste infrastrutture in motori di crescita economica, occupazionale e sociale”.

Gli otto punti della mozione prevedono: “Sostegno finanziario e strategico allo sviluppo delle aviosuperfici; Dialogo strutturato con tutti i soggetti competenti; Realizzazione di progetti pilota integrati (servizi aeronautici, formazione, turismo); Incentivi per le imprese del settore; Utilizzo per protezione civile ed emergenze; Riattivazione specifica dell’aviosuperficie di Pisticci; Collaborazione pubblico-privato per l’innovazione tecnologica; Rendicontazione semestrale sui progressi”.

“L’aviosuperficie di Grumento Nova, grazie al prezioso lavoro dell’associazione Centro Volo Sportivo Grumentum, mantiene una continuità operativa invidiabile”, ha sottolineato il Consigliere.

La mozione impegna la Giunta a riferire al Consiglio Regionale entro sei mesi sui risultati conseguiti, garantendo così un monitoraggio costante delle iniziative intraprese.

“Forza Italia – ha concluso Aliandro – crede nel potenziale della nostra regione. Queste infrastrutture possono attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e posizionare la Basilicata come hub strategico per l’aviazione leggera nel Meridione. È un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere”.