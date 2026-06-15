Automobilismo: la Coppa Italia Acisport passa da Viggiano il 21 giugno 2026

Rientrata nel 2025 dopo tredici anni di stop, lo slalom Coppa Città di Viggiano ritorna per la settima edizione, in calendario il 20 e il 21 giugno, con la validità di Coppa Italia di 4^ zona ACI Sport, su un percorso tecnico e spettacolare, molto apprezzato dai piloti e dal pubblico.

Organizzato da Basilicata Motorsport , con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione comunale di Viggiano, l’evento sarà valido anche come 5^ prova del Campionato interno “23° Challenge CPB 2026”.

Fervono i preparativi nella piccola ma importante cittadina arroccata nell’alta Val D’Agri, che custodisce la venerata Madonna Nera, Regina e patrona della Basilicata, e che rappresenta un centro economico di rilevanza nazionale ospitando la più grande piattaforma petrolifera d’Europa.

“Dal punto di vista tecnico- spiega il direttore di gara Carmine Capezzera-, il percorso di gara è dislocato sulla SP ex SS 276, partirà dal Kiris Hotel e giungerà nel centro abitato di Viggiano in viale della Rinascita. Il tracciato è lungo 2820 metri, avrà 13 birillate di rallentamento con oltre 22 postazioni di commissari intermedi di segnalazione. Si presta molto per il pubblico perché presenta per tre quarti zone sopraelevate rispetto alla sede del tracciato, consentendo alla gente di assistere in sicurezza”.

Alla competizione, vinta lo scorso anno da Saverio Miglionico, prenderanno le vetture appartenenti a diversi gruppi e classi, come prototipi, E2, E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, Kart Cross, auto rally (gr. A ed N), auto stradali (Racing Start) e Racing Start Plus ed è prevista la prova della specialità turistica slalom, dominata nel 2025 da Antonio Mallano.

Il programma della gara inizierà sabato 20 giugno, con le verifiche sportive e tecniche, dalle ore 14.30 alle 20, che saranno effettuate in piazza San Giovanni XXIII, ed entrerà nel vivo domenica 21 giugno, con il briefing del direttore di gara con i piloti, fissato alle ore 8.30 seguito dalla partenza del giro di ricognizione, alle ore 9.00, e dalle tre manches di gara, fino alle 16.30 circa.

Iscrizioni aperte fino al 17 giugno.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.