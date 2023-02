Autocisterna si ribalta sulla SS 598. Non si registrano fuoriuscite inquinanti per l’ambiente

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Statale 598 “Val d’Agri” in territorio di Montemurro, che ha visto coinvolta un’autocisterna che trasportava acqua di strato a Pisticci, uscire fuori strada in una delle curve che costeggia la diga del Pertusillo. Le cause si ipotizza un’avaria dei freni ma sono in fase di accertamento.

Il mezzo è andato a finire in una scarpata sfondando le barriere di protezione e ribaltandosi. Fortunatamente da quanto si apprende non sarebbero usciti liquidi inquinanti e pericolosi per le acque del lago a pochi metri dall’autocisterna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, il personale dell’Anas e i sanitari del 118.