Assessore Casino: dal 9 ottobre apertura termini avviso “Piano dello Sport”

Sono state pubblicate sul BUR n. 53 del 3 ottobre 2023 – Supplemento ordinario, la delibera della Giunta regionale n. 603/2023, con la quale è stato approvato il Piano regionale per lo Sport – seconda annualità, e la determinazione dirigenziale n.1413/2023 di apertura dello sportello telematico per l’invio delle istanze dalle ore 8,00 del giorno 9 ottobre 2023 fino alle ore 24,00 del giorno 13 novembre 2023.

Lo rende noto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Servizi alla comunità, con delega allo sport, Michele Casino, precisando che “il Piano è articolato in sei linee di intervento a beneficio di tutti gli attori che contribuiscono alla crescita dell’attività fisica e del benessere in Basilicata. Abbiamo predisposto un atto amministrativo rivisitato e semplificato nella sua attuazione, con nuovi modelli di rendicontazione delle spese necessarie per l’ammissione al contributo. La dotazione del Piano dello Sport è stata ulteriormente incrementata, come da mio impegno nei confronti delle società sportive, per una dotazione totale di oltre un milione e mezzo di euro. Per la prima volta tutti gli attori del mondo dello sport, tra comitati delle federazioni, società e associazioni dilettantistiche, istituti scolastici e paritari e atleti, e le amministrazioni comunali, potranno accedere ad un Piano dello sport corposo nella parte economica e articolato nelle tante fattispecie previste che potranno intercettare i bisogni del complesso scenario delle attività sportive lucane”.

Le istanze potranno essere candidate dal 9 ottobre 2023 al 13 novembre 2023 nella sezione “Avvisi e Bandi” del portale della Regione Basilicata.

delibera della Giunta regionale n. 603_2023

determinazione dirigenziale n.1413_2023